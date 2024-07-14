治安隱憂…假車牌暴增 民眾怨遭盜用無辜收罰單

偽造車牌充斥，高速公路局統計，近三年假車牌數量日增，去年通報數九百廿四件，今年上半年已達八百卅七件，推估全年可能破二千件。民進黨立委李昆澤批評假車牌氾濫，常接到民眾陳情車牌遭「盜用」而無辜收到罰單，也屢有歹徒利用假車牌犯案，最近台南市區漁會理事長林士傑遭槍殺，槍手駕駛懸掛假車牌的車輛逃亡增加查緝難度，顯見假車牌已成治安、交安隱憂。

超速新制吊扣牌大增

高雄一名資深檢察官發現，近一年使用假車牌被依偽造特種文書罪嫌移送的件數增多，許多犯嫌共通點是超速等違規被扣牌，追查發現與超速扣牌數激增脫不了關係，尤其道路交通管理處罰條例去年六月卅日修訂上路，吊扣牌照標準由超速六十公里改為四十公里，除扣牌件數暴增，可能也是使用假車牌增加的原因之一。

交通部公路局統計，去年上半年因超速吊扣車牌六四二九件，道交條例修訂後，下半年激增為二萬七九九八件，增四點三倍；今年上半年更高達三萬四六五九件，增近五點四倍。使用偽造牌照也相對增加，去年上半年僅一○一件，下半年一五○件，今年上半年暴增為三○八件，比去年同期大幅成長三倍。

假車牌氾濫 製表／石秀華、王昭月

假車牌易成查案斷點

「客製化」假車牌取得容易，網路賣場標榜「號碼任選，樣式比照公版」，業者公然在網路販賣，且一組不到萬元，對有需求者來說「性價比」、仿真度都高，若未行駛高速公路或因違規被警方查獲，扣牌對有心懸掛假車牌者不痛不癢。

檢警觀察近年酒駕、超速件數翻倍，被扣牌的車主或為規避交通罰單，上網買假車牌懸掛非常便利，助長假車牌氾濫，假車牌更容易成為查案斷點，變成歹徒犯罪利器，增加警方查緝難度。

偽造車牌形成產業鏈

李昆澤上月在立法院質詢時表示，服務處接獲不少民眾陳情，指車牌遭盜用，無辜收到「無關」罰單，要求交通部與警政系統建立聯防機制加強查緝，並強化防偽技術。

假車牌因無法令禁售，上網就買得到，隨著扣牌件數暴增，偽造車牌更有利可圖，早在特定圈內形成「產業鏈」。

公路局高雄區監理所副所長林弘慎說，市面仿真車牌除非遇上有經驗的警察或監理人員以肉眼或觸摸辨識，一般人難辨真假；業者往往誆稱是模型、紀念品或藝術品閃避查緝，但售價遠超過模型，背後不乏特殊目的。

公路局長陳文瑞表示，已規畫明年在新式號牌增加防偽標示功能，增加車牌防偽等級；此外，有些民眾被吊扣、吊銷車牌，會自行在網路上訂製假車牌，預計本月底前將邀集數位發展部、警政署、地方政府及各區監理所開會，並與網路業者協調下架製作車牌服務。

林弘慎說，公路局也考慮在監理電腦系統增設防線，註記「此車牌曾被偽造」，避免「正牌車主」屢接到烏龍罰單的困擾。車主若因車號被盜用而吃上罰單，可以申訴，也可持報案證明到監理單位重換新牌。

台灣交通安全協會副理事長林志學說，假車牌氾濫的關鍵仍在偽造容易，應該從防偽辨識及樣式上防堵造假；以美國為例，車牌樣式多變，還能客製化，反之，樣式愈多，不僅增加辨識度，要造假也愈困難。