防偽標籤也能假造…偽造客製化 資深警也難看穿

網路上販售的假車牌，一組兩面行情約六千元到七千五百元不等，不僅比照監理單位的「公版」，還能客製化，更有業者附上交易紀錄的對話，宣稱可客製化各種車牌，且標榜一比一尺寸，警方近一年查獲的件數暴增，假車牌造成公路監理及警察機關管理失準，已成為交通違規與犯罪的「黑洞」。

網路充斥兜售客製化車牌的粉專，不少業者宣稱能做到正宗車牌一比一尺寸，車號可以客製化，有的則強調和到監理站領的車牌同款，標榜「給號碼，什麼車牌都能製作，價格好商量」。

記者上網挑選一家業者佯裝酒駕被扣牌，詢價偽造車牌，對方宣稱，製作轎車前後兩面車牌共要六千元，需由消費者自行選號。記者好奇，萬一選到他人的車號怎麼辦？業者表示，「只管製作車牌，其他不管」。

另有業者表示，可委製四碼舊牌或新式車牌，可自行選號，也能由電腦選號，紅黃牌重機、機車、電動車，車牌樣式完全配合車主需求客製化，下訂後，約七天到十天就能出貨。

為杜絕車牌遭造假，公路局公版新式車牌增加「二凸一凹」防偽標籤，但道高一尺，魔高一丈，不法業者偽造的車牌也有防偽標籤，提供樣本與真車牌無異，真、假車牌擺放一起，連資深警察也難分辨。

檢警發現，偽造車牌業者大鑽法律漏洞，出售時一律稱「藝術品」，辯解未唆使買家掛牌上路；而假車牌製作不難，甚至傳出「台灣接單，境外出貨」手法，偽造工廠可能設在大陸，增加查緝難度。