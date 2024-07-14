車號遭盜用 無辜車主莫名挨罰18萬元

「真的很衰小（倒楣），躺著也中槍！」台中修車廠張姓老闆有四輛Ｂ開頭的車子，也繳稅金，今年初偶爾查一下監理站App，看是否有罰單、停車費未繳，發現竟有超速、闖紅燈、酒駕拒測等罰單，其中一張罰單高達十八萬元，直呼莫名其妙。類似這樣車牌號碼遭「盜用」，掛著假車牌大膽違規，原車牌車主飽受困擾的情形不少。

張老闆發現罰單後，氣炸地說「認識我的人都知道，我不會喝酒，年輕開車以來，從無酒駕紀錄，怎會酒駕還拒測」。

監理人員建議他申訴，他第一次寫申訴單因苦無證據還被打槍，主因違規車輛的車牌和車型和他的ＢＭＷ雙門轎車一樣，只是對方銀色，他的車是銀黑色。

他無奈地說，車牌被偽造盜用，共接到超速、闖紅燈、酒測拒測、違停等五張紅單，其中超速罰單是在國道一號南屯交流道被測速照相，但當時他人在沙鹿，違規的時間點根本沒出門，為申訴跑了多處公部門，還好鄰居家監視器拍到他車子可供佐證，否則就啞巴吃黃連。

高雄廿二歲葉姓男子車牌被吊扣後，去年在蝦皮網站訂購兩面車牌，結果假車牌號碼與張姓男子的車號一樣，害張男收到紅線停車等違規罰單，葉男的停車費也轉嫁到張男。

張男發現車牌遭冒用後，氣得報警自清，警方調閱監視器循線查緝葉男到案，葉男辯稱好玩才掛假車牌，但檢方發現葉男是為避免違規遭舉發才上網買假車牌，偵結後依偽造文書罪嫌起訴葉男。

高雄地檢署檢察官發現，近一年新收的偽造車牌移送案，案量增加的時間點都從去年六月開始，懸掛假車牌的被告，多半因違規被吊扣車牌，才上蝦皮、露天等拍賣網站購買。

資深檢察官指出，偽造的車牌跟監理機關核發的幾乎一模一樣，目前承辦的案例多是車牌遭冒用，循線查緝到假車牌使用者，但駕駛如果沒有駛入國道或違規被攔查，單憑肉眼根本分辨不出車牌真偽。

因車牌遭偽造惹來無妄之災，監理人員或警方建議更換車牌，張老闆質疑，車牌是花錢申領的，被偽造不是車主的錯，而是政府機關的問題，換車牌只是治標，應重懲偽造車牌及使用者，才能治本。