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假車牌幾可亂真 產業鏈難掃蕩

聯合報／ 記者石秀華張議晨／高雄報導
「假車牌」購買容易，偽造業者技術精進，還能比照監理站壓上防偽標籤，且出貨迅速。圖／讀者提供
「假車牌」購買容易，偽造業者技術精進，還能比照監理站壓上防偽標籤，且出貨迅速。圖／讀者提供

現行偽造、變造的車牌，上網可輕易買到，經營中古車買賣卅年的汽車鑑價協會理事長陳豐進說，近月來車牌被扣的數量成長驚人，今年三、四月全台遭查扣的車牌約三、四萬輛，五、六月逾五萬輛，不乏酒駕、超速等交通違規及逃稅等原因，吊扣的車牌激增，讓偽造車牌鑽法律漏洞更有利可圖。

道路交通管理處罰條例去年六月卅日修訂上路，吊扣牌照標準由超速由六十公里改為四十公里，吊扣牌件數暴增，檢方推測可能也是使用假車牌增加的原因之一。

「早年只要有車床機具、修車技術就可偽造車牌」，陳豐進說，監理站核發的車牌是鋁製材質，數字用烤漆，有立體感，壓模技術好。早期偽造車牌容易辨出真偽，現今技術升級，懸掛假車牌的車子，若不細查車身引擎，很難發現。

員警觀察，從事偽造者多屬個體戶，隱身臉書社團，標榜個人工作室，能仿真製作一比一尺寸，購物網站也可下訂。網路上販售的假車牌通常是壓克力材質，再以電腦製圖軟體排版、雷射切割機與印刷機印製，幾可亂真，難以辨識。

公路監理機關核發的車牌屬行車許可憑證，兼具公文書性質，屬「特種文書」，懸掛假車牌上路就觸法，另「偽造」業者也能課以罰則，依偽造特種文書罪論處，可處一年以下有期徒刑、拘役或處九千元以下罰金。

陸姓男子因車牌被註銷，去年六月以塑膠軟墊加工製作假車牌被檢舉查獲，被法院依偽造特種文書罪判拘役五十日，得易科罰金五萬元；因超速被扣車牌的孫姓男子，花六千元買了兩面偽造車牌，警方臨檢時查獲，也判拘役五十天。

但點開司法院法學資料檢索系統，不少偽車牌的判決，僅查得出使用者，但來源、出處都「不詳」，偽造有刑責，卻未見執法機關查緝上游，讓偽造車牌「產業鏈」更為有恃無恐。

律師林岡輝表示，製造、販賣假車牌的業者及買假車牌懸掛上路的民眾，雙方都觸法，車牌屬特許證，業者偽造假車牌同樣都觸法。

為何假車牌上游未見查緝？員警直言，假車牌網購容易，廠商有各種理由開脫，且式樣是否比照真車牌，要證明犯意不易，想將上游定罪仍有難度，加上偽造最重也僅處一年徒刑，刑責輕，抓到也只是科罰金了事，是否值得耗費大量人力追緝也是原因。

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