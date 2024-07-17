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2警執勤被撞死不算殉職？警署擬放寬定義從優撫卹

聯合報／ 記者李奕昕／台北報導

基隆市第三警分局八堵分駐所今年2月29日遭小貨車衝撞，警員蘇昱鴻身亡；新北市三重警分局厚德派出所警員黃瑋震本月13日乘警車巡邏，遭汽車高速逆向行駛撞死。警政署昨表示，研議修正警察人員人事條例施行細則，放寬殉職定義為「執勤遭受暴力或意外死亡」，從優撫卹。

警政署長張榮興昨說，殉職與因公死亡定義不同，殉職定義較狹窄，限於「搶救災害、拘提、逮捕遭受暴力或意外死亡」，將協調主管機關放寬定義，修正警察人員人事條例施行細則，只要是「執勤遭受暴力或意外死亡」，適用以殉職撫卹，可解釋很多疑慮。

依警察人員人事條例施行細則，殉職指搶救災害、拘提、逮捕或處理對其生命有高度危險事故，遭受暴力或意外危害以致死亡。警政署表示，盡速研議修正，由內政部會銜銓敘部發布。

若細則修正發布，蘇昱鴻、黃瑋震案尚未經警政署審定，將適用新條文審議，不過能否修正、修正條文內容及發布時間未定，是否待修正發布再審議？警方強調要尊重家屬意願。

銓敘部依公務人員個人專戶制退休資遣撫卹法，審定蘇昱鴻案屬於「執行任務發生意外危險」，而非「搶救災害或逮捕罪犯等艱困任務」。是否符合警察人員人事條例的殉職撫卹，警政署尚在審議；黃瑋震案發時間較近，新北市警察局尚未報送資料到署。

張榮興說，同仁執勤因公身亡，警政署一定從優從速撫卹，撫卹金加慰問金，兩案各會有2千萬元以上。

殉職 警察

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