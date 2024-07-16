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最高撫卹等級 須執行高危險性勤務

聯合報／ 記者李奕昕／台北報導

基隆市警蘇昱鴻、新北市警黃瑋震執勤時身亡，是否符合「因公殉職」均引發討論；警政署指出，因公殉職認定有一定要件，須依法處理，警政署的立場，絕對會為員警爭取最優撫卹。

依規定，警察因公死亡，由各地警察局或縣市政府報送銓敘部，認為殉職則送警政署，由署回覆出具事實審核證明再送銓敘部。銓敘部會依公務人員退休資遣撫卹法審認，去年七月一日起初任公務員，則依公務人員個人專戶制退休資遣撫卹法審認，蘇昱鴻適用後者。

依退撫法、專戶制退撫法，搶救災害或逮捕罪犯等艱困任務，面對存有高度死亡可能性危害事故仍不顧生死奮勇執行任務，為最高撫卹等級；再者是於辦公場所或奉派公差執行任務，發生意外或危險事故或遭受暴力事件或罹患疾病。撫卹金以俸級、任職年資等計算。

警政署審議後若認定殉職，依警察人員人事條例，採所任職務最高俸級計算撫卹金，高於銓敘審定的撫卹金，差額由署編列預算支給。殉職定義在警察人員人事條例施行細則，指搶救災害、拘提、逮捕或處理對其生命有高度危險事故，遭受暴力或意外危害。

殉職 警察

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