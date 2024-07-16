殉職警遺孀 PO郵局帳號惹議

新北市三重警分局警員黃瑋震值勤遭毒駕撞擊身亡，施姓遺孀在社群私人帳號發文悼念並提供郵局帳號，引發私下募款爭議，外界批評警方處理不當。三重警分局強調非公開勸募，只是回應許多主動表達捐助意願的人，分局會盡力幫忙爭取撫卹。施女昨已撤下郵局帳號，對引發風波飽受抨擊，感到難過、委屈。

衛福部社會救助及社工司表示，本案針對特定個案進行捐贈，屬民法個人贈與行為，不適用公益勸募條例。私人捐款屬個人對個人的私人領域，純屬贈與跟授予關係，「私益」募款不違法，但如有虛偽故事騙人捐款，則涉及民法中的詐欺罪。

警方指出，黃瑋震十三日凌晨被撞殉職，事後許多民眾、善心團體致電警方欲捐款協助遺眷，分局徵詢同意，曾在臉書粉絲專頁貼出遺孀郵局帳戶資料，但擔心牴觸公益勸募條例規定，貼文約五分鐘即下架。

隔天施姓遺孀在自己Threads及黃瑋震臉書帳號發文悼念，文末附上郵局帳戶，許多人分享轉發，有網友懷疑是詐騙，還有人質疑政府撫卹尚未核發就急著募款、為何警方不主動幫忙，負面效應越滾越大。

警方說，依公益勸募條例規定警方不得發起勸募，只能基於「公益目的」接受所屬人員或外界主動捐贈。新北警方以往做法是私下發起愛心捐款「警心行動」，幫遺眷收「奠儀」，屬私益善心捐款。

施女昨面對關心時落淚，說原只是很多親朋好友想幫忙，她要處理後事，才會想到用社群帳號貼出郵局帳戶資料，完全沒有對外募款意思，卻引起這麼大風波飽受抨擊質疑，很難過、很委屈。

新北市警察局說，黃瑋震遺孀可領取相關金額，依警察人員因公傷亡慰問金發給辦法，得請領死亡慰問金一千二百萬至一千四百萬元，加上警消安全基金三百萬元、相關撫卹及死亡給付等補助約六至七百萬元，初估約可支領金額至少二千三百萬元。