從警近8年 黃瑋震無端喪命

員警黃瑋震從小受同為警察姑丈影響，投入警職近八年，昨天黃男遭人毒駕撞死，派出所同仁感到不捨，並說就這樣走了妻子跟四歲兒子該怎麼辦？黃男阿嬤強忍悲傷到醫院見孫子最後一面，叮嚀「一路好走」。

據了解，黃瑋震是高雄人，受現職高雄鹽埕分局刑事偵查員姑丈鼓勵投考警專，畢業分發至三重警分局厚德派出所服務至今。胞弟見黃瑋震從警，也受影響加報考警察，現同在新北市三重警分局服務。

黃瑋震是同仁眼中的好警察，八年來屢破刑案，包括二○二三年破獲妨害自由、傷害案，今年四、五、六月破獲娃娃機竊盜、手機竊盜等案，近八年累計記功四次、嘉獎四三七支。

派出所同仁說，黃瑋震與同事間相處融洽，二○二○年七月他與妻子結婚，兩人幸福美滿，育有四歲兒子。

黃瑋震阿嬤強忍悲傷到醫院見孫子最後一面，還在黃男耳邊呼喊「瑋震，阿嬤來看你了，你不要擔心，好好的走」。

檢方相驗結束後，黃瑋震遺體由家屬陪同搭移靈專車，前往事發地點招魂，招魂儀式結束，靈車緩緩繞行厚德派出所，員警列隊敬禮，由所長高喊六次「瑋震任務結束，一路好走」。