男逆向毒駕時速破百飆撞 員警不治

新北市男子黃國維昨凌晨吸食「喪屍毒品」麻醉菸彈後，以時速破百公里高速，開車逆向衝撞執勤員警黃瑋震致死。黃國維辯稱精神不濟釀禍，警詢時才坦承毒駕，詢後依公共危險等罪送辦，新北地檢署複訊後認黃國維有逃亡之虞聲押禁見。超速逆向部分，另依違反道交條例開罰。

警政署長張榮興昨天前往靈堂上香，並向死者家屬致意，他說未來針對毒駕會加強取締，依托咪酯（麻醉菸彈）是麻醉藥一種，預計九月公告為第三級毒品，將來採購警車時，會針對耐撞力列為重要項目。新北市長侯友宜表示，全力究責、絕不寬貸。

黃國維（廿六歲）是三重警方列管治安顧慮人口，有多項前科，常在三重滋事。今年四月十三日，黃男不滿蔡姓前妻交男友，竟在車上撂話「要去把他處理掉」，蔡女氣憤拉車門下車，旋即從新北市五股區台六十四線快速高架道路一○點六公里墜落，當場慘死，黃男被依過失致死罪送辦。

上月十八日黃國維又持刀談判，遭警方依社維法移送；本月七日，二度持刀在三重區中寮街菜寮公園附近揮舞，警方循線逮捕黃男及友人，除查獲車輛懸掛假車牌，還在車內搜扣西瓜刀、鎮暴槍及棒球棍，詢後依槍砲等罪送辦。

不料事發僅五天，黃國維昨晨疑吸食依托咪酯「喪屍毒品」，開賓士車載林姓友人從三重正義北路往蘆洲方向逆向飆行，行經正義北路與龍門路口時，衝撞對向等紅燈的巡邏警車、一輛白牌計程車，警車往左側撞進對向騎樓內，波及路邊十九輛機車。

強烈撞擊使車內周姓員警與黃瑋震受困，由救護人員協助脫困，黃國維肢體擦傷、林姓友人心臟功異常、計程車彭姓司機胸腹部及手腳擦挫傷、周姓員警（廿二歲）有腦震盪等傷害，五人送醫急救，黃瑋震宣告不治。

立委黃國昌指出，去年九月在台灣就有不肖人士販售依托咪酯，法務部到今年六月十三日才開會通過列為毒品，目前都還在核定公告作業中，會不會太離譜？

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