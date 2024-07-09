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民團申設濕地13年 批打假球
彰化海岸濕地申請畫設國家級重要濕地命運多舛，地方團體接力申請十三年沒下文，最近一次是今年三月，申請案仍被內政部駁回，全案歸零，理由是沒有濕地所有權相關單位提供的土地清冊，遭地方人士反問「有沒有搞錯，這不是政府要幫忙解決的嗎？」直覺政府就是不想畫，才讓光電風機有可乘之機。
彰化縣野鳥學會總幹事李益鑫表示，國光石化撤案後，鳥會持續送件、補件申請畫設國家重要濕地，但今年三月仍被內政部駁回，理由是沒濕地所有權相關單位提供的土地清冊，國產署、雲林縣府等所有權單位接到鳥會電話，都反問「濕地範圍確定了嗎？沒確定，怎麼提供清冊？」
芳苑的番挖水耕蔬菜農場負責人洪新䒴從反國光石化到推動芳苑濕地生態旅遊，一路走來感觸很深。他表示，負責審查的內政部也是濕地主管機關，十幾年來一直退件、駁回，「這樣不對吧？ＮＧＯ怎有能力面對這麼多單位去釐清很多細節？政府應該出面協調處理問題，除非保育濕地只是打假球。」
申請工作將「換手」彰化環保聯盟接棒，環盟總幹事施月英說，濕地被中央同意做光電和風電，若成功畫設為國家級重要濕地，這些開發就要做環評，「所以接下來要跟時間賽跑」。
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