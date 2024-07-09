海牛暴紅 賺濕地觀光綠金

十幾年前魏清水是彰化縣芳苑鄉號召反國光石化的「頭人」，現在是在地「海牛學校」的校長；他為十一頭海牛編班，「資優班」的三頭負責載遊客到潮間帶體驗，另八頭「放牛班」則在學校負責被參觀。學校每天上午八點煞有介事地升旗，這批海牛是近年芳苑鄉發展濕地觀光、吸引人口回流的重要助力。

彰化早年用來拉曳蚵車往返潮間帶的黃牛統稱「海牛」，蚵農利用黃牛懂得調節腳步輕重，且走在泥濘的潮間帶如履平地的特性，當成主要交通工具。後來「鐵牛」逐漸取代海牛，芳苑鄉最多有三百多頭黃牛，八十年代剩不到廿頭。

反國光石化運動時，海牛的文化意涵才被凸顯並獲重視；二○一二年齊柏林拍攝「看見台灣」紀錄片，芳苑海牛入鏡，掀起一陣觀光熱潮；同年英國ＢＢＣ來台製作環境專題，首度把彰化的海牛文化推向國際。

魏清水二○○三年成立全台第一支生態旅遊的海牛隊，起初只有一頭海牛，每次海牛觀光遊程從潮間帶退潮開始。遊客在海牛學校集合，換鞋、拿工具，聽完生態解說，就搭上海牛車往潮間帶前進。遊客現場採蚵，還能在臨時架起的烤肉架烤蚵，新鮮有趣，口耳相傳，預約團客漸多。

這項遊程被同村的蚵農複製，芳苑鄉民李一長因公司歇業返鄉，看見海牛觀光產業爆發，也成立海牛隊加入。他說，回客率頗高，第二年就客源穩定，全家人都來幫忙，蚵農也開心賺外快。

魏清水不希望因為觀光產業失去保護海牛文化的初衷，二○一六年向彰化縣文化局申請「芳苑潮間帶牛車採蚵」，獲准登錄無形文化資產。

魏清水很開心這幾年海牛文化成了芳苑的能見度指標，結合濕地觀光，海牛的小牛仔又被搶著要；而且村裡平均每年有二到三戶村民回來修祖厝，北漂、南漂的芳苑青壯子弟陸續回鄉就業，實踐了地方創生。