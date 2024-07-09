守護芳苑 劇場搬進潮間帶

「芳苑的人， 攏有一個夢…這片土地種落希望，希望毋通成空。」六月的周末午後，彰化縣芳苑鄉潮間帶響起合唱聲，社區劇團的在地素人演員和「人劇團」的團員攜手演出「芳苑，我們的故鄉」二部曲，唱出對芳苑的盼望。這是劇場第二次搬進潮間帶，以大自然為舞台，居民要用藝文作為守護濕地的力量。

「芳苑，我們的故鄉」以在地故事為主軸，去年首度在潮間帶演出後佳評如潮，除了有「印象．劉三姐」的況味，台北來的人劇團長期駐村，訓練社區素人演舞台劇，也讓外界投以好奇的眼光。

「關鍵人物是柯師傅。」人稱柯師傅的公視導演柯金源是彰化伸港人，長期記錄環境生態，人劇團團長蔡旻霓本來對芳苑很陌生，她與柯金源合作田野拍攝企畫時，被帶來芳苑濕地，發現原來台灣有這麼美、生態豐富且壯闊的潮間帶。

知道走了國光石化、將有光電板和風機入侵這片濕地，蔡旻霓想著能為大自然做些什麼。二○二二年起，她用自己的表演專業率領劇團駐村，跟在地國中小學、仁愛社區說明表演藝術可以發揮的能量，芳苑國小即規畫周三社團時間開課，劇團老師教小朋友肢體語言的表達技巧；芳苑國中也由人劇團引薦優人神鼓，指導芳中的龍師戰鼓隊表演；跨社區的芳苑社區劇團開始廣招對表演藝術有興趣的老少鄉民參加，從不到十人增至目前廿人。

劇場表演需要錢，社區劇團團長陳煥明等人動員人脈募款解決，去年九月十六日首場訴求芳苑之美的潮間帶舞台劇順利演出。這次成功經驗讓蔡旻霓浮現「何不順勢發展成潮間帶藝術祭，每年都演出，以藝術代替對抗？」的想法。

「春風微微在吹，希望永遠袂退。」從汐止嫁作芳苑媳婦卅年的草湖國小校長林昭青也是演員之一，她說，她帶學生參加演出及創作，就是想讓大家省思「如何在經濟和環境永續中取得平衡」，也讓更多年輕人留在家鄉守護這塊土地。