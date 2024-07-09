光電綁地逼走青農 大城憂滅村

當年政治人物信誓旦旦要守護的大城到芳苑的彰化海岸濕地，北起二林溪、南到濁水溪口，十三年來不僅未公告為國家級重要濕地，還迎來「滅村」危機。大城鄉民口中的危機，已從當年的國光石化變成政府大力推動的綠能。

大城鄉西港村台六十一線以西、海堤內數十公頃的黃金蜆養殖池，已經「種」上大片光電板。六十二歲陳文首卅年前從北漂的新莊回故鄉照顧長輩，他在海堤內有四分地黃金蜆養殖池，每次收成有二千五至三千台斤，每台斤平均價格卅五元，收入算是不錯。

彰化海岸濕地命運多舛 製表／簡慧珍

光電板入侵 黃金蜆被逼「自殺」

他說，五、六年前附近養殖池開始有工人來打基樁，光電板就如雨後春筍般冒出來，當地約六十多公頃養殖區，九成都已租給光電業者，「黃金蜆最怕震動、會『自殺』，平時殼會打開，一遇震動會忽然閉合，蜆肉來不及收縮會被夾到，就像人咬舌頭自盡」。

陳文首更擔心村裡楓港段土地正逐漸「光電化」，這裡面積更大，近年許多年輕人返鄉種花椰菜、高麗菜、地瓜、養黃金蜆或養鴨，一旦都改種電，整個經濟活動將停擺，「到時西港村就完蛋了，擺明要迫遷青農」。

花生田傳設風機 民憂低頻噪音

濁水溪北岸河堤內的地瓜和花生田裡，農民口耳相傳已規畫插上陸域風機，離民宅僅二、三百公尺，最擔心夜間的低頻噪音。大城地瓜達人蔡孟古說，聽說要插十三支，光電業者簽約金先給廿萬元，土地租金另計，若遇抗爭不設了，簽約金不用還，難怪地主會心動。

此外，經濟部、農業部、內政部評定大城鄉有三三九公頃「低地力」農地，把台十七線以西、魚寮溪以南畫為光電示範專區。大城鄉長陳玉照說，推動國光石化時，鄉民還有二萬多人，現只剩一萬四千八百多人；原有六所國小，四年來裁撤三所，九成居民都希望有產業發展和工作機會，下一代才會回來；現在政府要把光電板、風機放在大城，他要問「為何不是開闢產業專區？」

中央推光電區 彰縣府態度保留

芳苑鄉情況類似，在地人士透露，草漢路兩側有一千多甲國產署的農田，已有六百甲取得同意書要種電，「把良田變成光電板，氣溫會變高，老鼠、麻雀、蛇會變多，周邊土地價格就會下跌，絕對反對到底」。

彰化縣野鳥學會前理事長謝孟霖說，傳出芳苑潮間帶要鋪浮動式光電板，而且是日本廠商要來標，風機則每五百公尺一支。彰化環保聯盟總幹事施月英說，這片濕地是公共財，如拿來蓋光電、插風機，不僅變成財團資產，環境也被破壞殆盡，也扼殺當地產業轉型的夢想。

彰化縣府表示，目前約三百件申請種電案並已綁地承租，農業處認為申請地點零散，會阻斷農水路等，希望集中做大面積開發；中央推出的光電示範專區，縣府態度仍保留，盼經濟部多聽地方意見再做決策。