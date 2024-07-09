走了國光石化、來了光電風機 說好的「國家級濕地」呢？

二○一一年四月廿二日世界地球日，國光石化案關鍵環評會議做出「不予開發」和「有條件通過」兩案併陳決議，時任總統馬英九隨後舉行記者會宣布「不會支持國光石化案在彰化繼續進行」，並指示內政部將國光石化預定地畫為國家級濕地，並籌設自然公園。但十三年過去，「國家級濕地」遲未公告，環保團體申請畫設的公文往返十二年多，也一再被駁回退件。

台灣濕地現況 製表／鄭朝陽

大城鄉 環境與經濟兩頭空

當初大城鄉力挺國光石化設廠，如今鄉長陳玉照提起此案嘆聲連連。他說，當初鄉民百分之九十六都贊成設廠，「先顧腹肚再顧佛祖，有工作，少年仔才會回來」。他說，要不是政策急轉彎，大城早該經濟起飛、人丁旺盛，結果大城鄉在環境正義、經濟發展兩頭都落空。

沒料到的是，在「非核家園」政策下，大城鄉以北這片一萬二千多公頃的海岸濕地，將迎來鋪天蓋地的風機和光電場，居民哀嘆「這樣不僅毀了濕地，還會滅村」。

芳苑鄉 守住濕地開發觀光

對比大城郷，隔壁的芳苑鄉長林保玲表明「大城不要濕地，我們芳苑要」，因為芳苑濕地除了豐富生態、海景夕陽，更有全球獨一無二的「海牛」文化生態旅遊。

彰化縣環保聯盟總幹事施月英導覽濕地生態，指著海空步道兩側的海茄苳，要大夥兒閉起眼睛，味道「像不像黑松沙士」？她手指泥灘地上正用胸鰭快速移動的灰褐色彈塗魚說，「這裡有五種彈塗魚，居台灣之冠」。

她沉默數秒，要大家聽聽平靜的灘地上不斷發出「嗶嗶波波」的聲響；她說，這裡是台灣罕見的泥黏質灘地，螃蟹移動時從黏土拔身而出，「聽螃蟹音樂會，多療癒」。

獨特海牛文化 遭綠電威脅

步道尾端，海牛學校校長魏清水駕海牛車載遊客往三、四公里遠的潮間帶解說生態；進到一望無際的潮間帶，活動高潮是讓遊客動手採蚵、烤蚵，品嘗自己採的美味。

這片濕地躲過國光石化開發，卻可能逃不過風機和光電場進逼。村民說，村莊就在海邊，但岸邊已插了卅四支陸域風機，規畫再插八十一支。慘的是，芳苑到大城的潮間帶傳出被畫成三大區塊，正在簽意向書，將來要在潮間帶裝浮動式光電板，「到時候整個濕地都是風機、光電板，看不到海和尚、招潮蟹這些老朋友，這樣真的對嗎？」

本報今天推出陽光行動報導，為彰化海岸濕地請命，也為濕地前景把脈。