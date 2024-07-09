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新聞眼／人財兩缺 「濕地法」成空殼
彰化海岸濕地是台灣最大的泥質灘地，早在國光石化開發案提出之前，就被內政部的濕地評選小組認定是有國際級重要濕地的分量，但十幾年過去，歷經藍綠執政，卻連「降級」為國家重要濕地都不可得。一葉知秋，政府對這處「濕」落之地不聞問、不畫設，顯示對濕地保育的消極，既扼殺地方創生機會，更難期待濕地成為台灣邁向淨零的碳匯助力。
原以為國光石化案胎死腹中，這片國際級濕地能在濕地法「明智利用」下，扮演地方創生基地的重要角色，但搬開障礙，反迎來風機、光電板不斷進逼，成了充滿各式開發壓力的待宰羔羊。
但檢視濕地保育法施至今，保育重要濕地人、財兩缺，說好的濕地基金沒著落，也未導入更有創意的發展機制，光是內政部自己要管四十二處國際及國家重要濕地，已欲振乏力，也難怪ＮＧＯ申設重要濕地一再踢到鐵板，源於畫更多濕地只會增加業務量，既然僧多粥少，何苦來哉？
保護重要濕地靠的是永續經營的方法與資源，包含開創更多人工濕地，但以當前的法令、審議機制都難成就新局，有待全盤檢討；當務之急是先讓重要濕地不受光電侵擾，這是內政部和環境部兩位部長的歷史責任。
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