堅守知本 部落環團拒光電

濕地常被輕視為「不過是一大灘爛泥」，也因為沒取得重要濕地的法定地位，讓各種開發案覬覦。近年開發濕地抗爭不斷，捍衛濕地的居民從未料到，頭號敵人竟是挾綠能美名的光電場。

台東知本濕地在知本溪北側出海口附近，面積二百多公頃，有夢幻湖之稱，不僅是卑南族卡大地布部落的傳統領域，也因生物多樣豐富，被國際鳥盟列為全球重要野鳥棲息地之一。二○一八年縣府計畫在知本濕地開發一百六十公頃的光電場，引起部落與保育團體極力反對，幾番陳抗波折後，法院最終撤銷能源業者的開發許可。

不過，知本濕地至今仍未指定為地方或國家級重要濕地，台東縣府表示，歡迎提計畫，從未反對。部落頭目陳政宗說，部落樂觀其成，知本濕地有法律保障更好，重點是土地利用要和部落溝通，取得共識。

縣府建設處長蔡勝雄表示，知本濕地是射馬干大排的海邊出水口被淤沙堵住回堵積水，吸引鳥類棲息， 二○一四年底曾有一對瀕臨絕種的東方白鸛停棲，就被愛鳥團體稱為知本濕地。他說，二○一一年野鳥學會曾提國家級重要濕地保育利用計畫，但未通過，之後就沒有團體提出。

荒野保護協會台東分會議題組組長蘇雅婷表示，當初縣府規畫知本捷地爾遊樂區時，對鳥會提出的濕地保育利用計畫，一開始在縣府就被否決，根本沒往中央送件；目前荒野也暫無提案計畫。但據荒野調查濕地的鳥類有五十五科、二一三種，受威脅鳥種高達三十三種、保育類五十一種，甚至還有原生種優美寡婦蛛、琉球野薔薇等稀有動植物。

部落族人高明智說，知本濕地是部落狩獵、務農及祭儀的傳統領域，幾十年來未受人為干擾，上次差點被開發為光電專區，所幸各界保育人士及部落的努力才保住，未來濕地發展應以生態永續為目標，保護台東珍稀鳥類棲地和部落傳承。