生態生計拔河 紙上濕地惹民怨

濕地是大地之腎，在淨零時代更是自然碳匯來源的要角。「濕地保育法」二○一五年二月上路，九年來各界寄望政府有了此法後能嚴加守護濕地，但至今仍有一處國際級、七處國家級和四處地方級重要濕地，連最關鍵的「濕地保育利用計畫書」都未核定，淪為畫著虛線的紙上濕地，內政部遭批效率牛步。

二○○七年底內政部營建署（國土署前身）的專家小組曾評選出八十二處「國家重要濕地」，當時雖無濕地法法源，並無法律效力，卻是中央首次用行動宣示保育濕地。

濕地法二○一五年二月上路前被評為重要濕地者，除了要套地籍圖確認土地所有權，也要和在地溝通，並由未來經營管理濕地的單位提出「濕地保育利用計畫書」送各級政府，核定後才確認濕地的法定地位。

說明會翻桌 居民憂開發受限

幾處國家級重要濕地一直難產，其中，涵蓋台南市北門、學甲、將軍三區的北門濕地命運多舛，九年來畫設及溝通過程抗爭不斷，政府辦說明會甚至曾上演民代翻桌、居民激烈抗爭狼狽收場。

北門濕地面積約一七九一公頃，八成是未登錄土地，這裡的潮間帶、泥灘地、紅樹林、潟湖、舊鹽田，是濱海社區製鹽、養殖牡蠣、捕鰻苗的生活產業區，也是觀賞黑面琵鷺及鷗科鳥種的賞鳥勝地。

北門濕地保育利用計畫草案由內政部委託台南市府草擬，允許既有漁業、採捕、垂釣等「明智利用」行為；濕地範圍內船照走、魚照抓、蚵照養，但不少居民擔心日後開發受限，耳語發酵後，引發一連串風暴。

遇選舉就緩 畫設根本沒空檔

曾任北門公所秘書、里長的曾進祥認為，有的養殖業者擔心未來撈捕作業要事先申請。北門農會總幹事洪明農當年也因農漁民請託出面抗爭，他認為，民眾大都擔心「畫下去，就一輩子烏有了」，當然會拚命反對。在北門潟湖養殖近五分地的邱大哥邊整理蚵架，邊說「政府很會騙人，現在不代表未來啊！」

地方人士直言，一些政治人物遇選舉就會撩撥反對情緒，以致「談都不用談」。內政部官員也說，只要碰到選舉前夕，政府首長就會要求「緩一緩，等選舉過了再說」；但台灣每兩年選舉一次，「根本沒空檔。」

排除私有地 濕地可能破碎化

台南市府為加速重要濕地畫設，將向中央建議排除私有地，好處是可排除障礙，但濕地也可能因此破碎化。

宜蘭縣五十二甲濕地也被內政部指定為國家級濕地，面積二九七公頃涉及三鄉鎮，但高達百分之九十一是私有地，因指定過程地主未被告知，還上法院告行政院。明年濕地指定將滿十年，保育利用計畫卻沒下文。

五十二甲權益促進會長邱錫奎表示，政府九年前擅自公告時，完全沒告知，如今造成土地難貸款、買賣乏人問津，嚴重侵害人民權益。