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星期評論／掃除黑金糾葛 台南才能甩「慶記之都」

聯合報／ 本報記者林伯驊

南市區漁會理事長林士傑8日在住家門口遭槍擊，送醫不治。圖／民眾提供
南市區漁會理事長林士傑8日在住家門口遭槍擊，送醫不治。圖／民眾提供
南市區漁會理事長林士傑槍擊命案，網友揶揄台南是新「慶記之都」，黑金與治安討論聲量狠甩其他五都，應重視的是，檢視88槍等重大槍擊案背景、涉案或被害人，都顯露政治黑白結合盤根錯節，民進黨在台南執政逾30年，唯有降低引爆殺機背後的一切複雜利益誘因，才能根除沉痾。

台南的治安滿意度原在六都屬前段班，2021年警政署民調台南治安滿意度連32季第1，2022年本報六都移居大調查，台南治安滿意度高達80.3%，事實上南市暴力犯罪發生率是六都第1，卻能讓人安心，市長黃偉哲當時認為民眾感受到警察有在做事、對治安是肯定。

不過2022年底11月地方大選前爆發88槍案，當時的民進黨中執委郭再欽公司等處遭開槍；隔1年，北門發生槍擊，嫌犯稱光電利益糾紛有關，再加上近期爐碴案、光電收賄弊案等，主因都不是單純私人恩怨，尤其其中多案都被提及的民進黨前中執委郭再欽，以及此次遇害的南市區漁會理事長林士傑，與綠營關係良好、也擁實質影響力。

政治人物為持續取得執政權，無法避免跟黑、灰、白各界接觸，靠著政治結合、政策給予利多換取選票支持，然而容易出現利益分配不均糾紛，遑論外人也希望分杯羹，一旦引爆絕非小事。

近2年台南治安聲量暴跌，並非犯罪案件發生次數倍增，槍手也都迅速緝捕到案，台南警方辦案能量不必懷疑，即將屆退的南市警察局長廖宗山更有能力約制道上衝突，但只靠警察雷厲風行，恐怕徒勞無功，應好好整頓幕後插手掛勾政治的利益人士，朝向公開透明、一起創造經濟利益，別讓優良歷史底蘊的府城，持續遭看衰為「腐城」。

林依婷 林士傑 議員

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