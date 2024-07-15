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林士傑命案 心腹列關係人
南市區漁會理事長林士傑遭槍殺案，棄置權利車上口罩比對出的張姓男子，因無具體涉案事證獲請回，案件再陷膠著；專案小組改朝槍手棄置高屏交界的機車追查，也從汽車旅館房內跡證尋找可疑對象；另傳出槍擊案可能與林士傑心腹「阿川」林姓男子黑吃黑有關，警方也列為重要關係人。
據了解，張姓男子供稱1年前賣掉車子，因口罩跡證還存在才被警方列為清查對象；而原車主因組織犯罪、詐欺、公司法等罪名被通緝，已潛逃出境，警方追查有困難。至於槍手最後轉騎機車逃至高屏交界，警方查出機車來自臉書網路交易，接手者疑用假名，正設法釐清。
阿川前天落網，訊後解送歸案。他涉主持詐團，在台南租機房據點、騙國外民眾，被依犯發起犯罪組織罪判刑4年半定讞；對於道上傳出阿川疑濫用林士傑名號，南市刑大大隊長張文源說，目前未接獲相關情資，但並不排除可能性，會多方查證；外傳槍手遭滅口，張也說沒聽到這訊息，「希望槍手為了安全，盡速投案」。
案發滿一周，南市警局長廖宗山明天屆齡退休，案情仍無明顯突破，誰接任警局長肩負破案重責，人選今天明朗。
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