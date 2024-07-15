快訊

溫網／混雙登頂！ 謝淑薇奪第9座大滿貫金盃

聽新聞
test
0:00 / 0:00

林士傑命案 心腹列關係人

聯合報／ 地方社會中心／台南報導

針對林士傑心腹「阿川」的相關謠言和臆測，台南市刑大大隊長張文源（左）說，目前還未查到，也還未接獲到這方面情資，但並不排除可能性，還是會去做多方查證，也歡迎各界正義之士能提供消息。
針對林士傑心腹「阿川」的相關謠言和臆測，台南市刑大大隊長張文源（左）說，目前還未查到，也還未接獲到這方面情資，但並不排除可能性，還是會去做多方查證，也歡迎各界正義之士能提供消息。
南市區漁會理事長林士傑遭槍殺案，棄置權利車上口罩比對出的張姓男子，因無具體涉案事證獲請回，案件再陷膠著；專案小組改朝槍手棄置高屏交界的機車追查，也從汽車旅館房內跡證尋找可疑對象；另傳出槍擊案可能與林士傑心腹「阿川」林姓男子黑吃黑有關，警方也列為重要關係人。

據了解，張姓男子供稱1年前賣掉車子，因口罩跡證還存在才被警方列為清查對象；而原車主因組織犯罪、詐欺、公司法等罪名被通緝，已潛逃出境，警方追查有困難。至於槍手最後轉騎機車逃至高屏交界，警方查出機車來自臉書網路交易，接手者疑用假名，正設法釐清。

阿川前天落網，訊後解送歸案。他涉主持詐團，在台南租機房據點、騙國外民眾，被依犯發起犯罪組織罪判刑4年半定讞；對於道上傳出阿川疑濫用林士傑名號，南市刑大大隊長張文源說，目前未接獲相關情資，但並不排除可能性，會多方查證；外傳槍手遭滅口，張也說沒聽到這訊息，「希望槍手為了安全，盡速投案」。

案發滿一周，南市警局長廖宗山明天屆齡退休，案情仍無明顯突破，誰接任警局長肩負破案重責，人選今天明朗。

林依婷 林士傑 議員

延伸閱讀

林士傑心腹當「詐團首腦」案情曝 與槍殺關聯尚未排除

南市區漁會理事長林士傑命案第7天 弔唁花圈圍繞靈堂

林士傑遭槍擊命案 外傳槍手已遭滅口？

林士傑遭槍殺案「口罩男」賣權利車 檢方複訊認事證不足請回

相關新聞

星期評論／掃除黑金糾葛 台南才能甩「慶記之都」

南市區漁會理事長林士傑槍擊命案，網友揶揄台南是新「慶記之都」，黑金與治安討論聲量狠甩其他五都，應重視的是，檢視88槍等重...

林士傑命案 心腹列關係人

南市區漁會理事長林士傑遭槍殺案，棄置權利車上口罩比對出的張姓男子，因無具體涉案事證獲請回，案件再陷膠著；專案小組改朝槍手...

林士傑心腹當「詐團首腦」案情曝 與槍殺關聯尚未排除

檢警偵辦南市區漁會理事長林士傑遭槍殺案，持續清查槍手逃亡丟棄的權利車及機車車主，也比對住過的汽車旅館房間採證做比對，以跡...

南市區漁會理事長林士傑命案第7天 弔唁花圈圍繞靈堂

南市區漁會理事長林士傑8日清晨在住處前遭槍殺身亡，全案進入第7天，警方目前積極緝凶中，家屬對於後事一切從簡，並未辦告別式...

林士傑遭槍擊命案 外傳槍手已遭滅口？

南市區漁會理事長林士傑遭槍殺案，警方追查嫌犯棄置第2輛權利車，查出車主有詐欺前科，但人已出境不在國內，將積極追查他到案。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。