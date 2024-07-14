林士傑遭槍殺 疑心腹「黑吃黑」拖累

檢察官訊問張姓嫌疑人後，認目前尚乏明確事證足證其涉案，訊後請回，並限制住居併限制出境、出海。圖／本報資料照 南市區漁會理事長林士傑遭槍殺案，警方在嫌犯第二輛棄置權利車內，發現口罩採樣DNA，比對出是有前科的張姓男子，前天在高雄仁武攻堅拘提張男到案，張男昨天由律師陪同接受詢問，供稱一年前已將該權利車賣出，否認與槍殺案有關，專案小組鎖定車主是名通緝犯，全力追緝中。

警方認為，如果張男一年前就將車輛賣出，為何車內還留有口罩？說詞顯不合理，依殺人罪移送台南地檢署複訊，訊後請回，限制住居。

專案小組認為，張男與車主是熟識，可能曾經同車才會留下口罩，是否是權利車買賣？抑或幫凶嫌拿車？對其說詞持保留態度，不過車主疑已潛逃至國外。

此外，專案小組也找綽號「阿川」的林姓通緝犯到案說明，林男是林士傑心腹，曾涉犯組織、詐欺等罪被判刑四年多，因未到案執行遭通緝。

警方約談林男的主因，是外傳他常常在外嗆林士傑的名號，與外界有糾紛，包括黑吃黑等許多傳聞，很可能是因為他的原因害死老大林士傑，但他否認與本案有關。

林士傑遭射殺身亡後，專案小組「以車追人」，發現第一、二輛停在現場一段時間，案發前後槍手在附近埋伏很久，在附近繞很久，不只是一、二天而已。

但依現有跡證，槍手曲折逃亡路線，多次設置斷點及毀滅跡證來看，顯然籌畫多時。