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口罩男落網 林士傑案追共犯
南市區漁會理事長、民進黨台南市議員林依婷的父親林士傑遭槍殺案，專案小組在凶手逃逸時棄置高雄的第二輛車內發現一枚口罩，採到生物跡證並鎖定張姓男子，昨下午在高雄仁武攻堅逮捕張男，晚間押解回台南市六警分局，但因夜間不訊問，「口罩男」是不是槍手？市刑大大隊長張文源說，會再深入調查，不排除有共犯。
林士傑本月八日在住家前遭近距離槍殺，檢警解剖後發現歹徒八秒內連開十一槍，都打在林身上，其中五槍貫穿胸腔導致血胸死亡，不但要致林於死地，且歹徒行凶及逃過程迅速、斷點多，可能計畫超過半年，非常縝密。
歹徒行凶後一路南逃，警方在凶手逃逸時棄置的第二輛車內發現一枚口罩，採到生物跡證並鎖定張男。專案小組昨下午五點多在高雄市仁武區攻堅，逮捕疑似嫌犯的張男，晚間八點十八分押解回台南市警分局第六分局，面對媒體詢問「是不是你開槍？」「該指使的？」「有多大的仇？」張男低頭不發一語。
張文源說，因為在車上找到一個口罩，比對到明確身分，至於幾處犯案地點採集到一些ＤＮＡ和指紋跡證，也不排除只有一名。
媒體追問張男是否是槍手？張文源口風仍很緊表示還要再調查。
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