口罩男落網 林士傑案追共犯

台南市警方專案小組昨晚在高雄市仁武區逮獲涉案的口罩男張姓男子，晚間將張男帶回警局偵訊。記者劉學聖／攝影 南市區漁會理事長、民進黨台南市議員林依婷的父親林士傑遭槍殺案，專案小組在凶手逃逸時棄置高雄的第二輛車內發現一枚口罩，採到生物跡證並鎖定張姓男子，昨下午在高雄仁武攻堅逮捕張男，晚間押解回台南市六警分局，但因夜間不訊問，「口罩男」是不是槍手？市刑大大隊長張文源說，會再深入調查，不排除有共犯。

林士傑本月八日在住家前遭近距離槍殺，檢警解剖後發現歹徒八秒內連開十一槍，都打在林身上，其中五槍貫穿胸腔導致血胸死亡，不但要致林於死地，且歹徒行凶及逃過程迅速、斷點多，可能計畫超過半年，非常縝密。

歹徒行凶後一路南逃，警方在凶手逃逸時棄置的第二輛車內發現一枚口罩，採到生物跡證並鎖定張男。專案小組昨下午五點多在高雄市仁武區攻堅，逮捕疑似嫌犯的張男，晚間八點十八分押解回台南市警分局第六分局，面對媒體詢問「是不是你開槍？」「該指使的？」「有多大的仇？」張男低頭不發一語。

張文源說，因為在車上找到一個口罩，比對到明確身分，至於幾處犯案地點採集到一些ＤＮＡ和指紋跡證，也不排除只有一名。

媒體追問張男是否是槍手？張文源口風仍很緊表示還要再調查。