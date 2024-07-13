聽新聞
test
0:00 / 0:00

口罩男落網 林士傑案追共犯

聯合報／ 記者邵心杰周宗禎吳淑玲石秀華／連線報導

台南市警方專案小組昨晚在高雄市仁武區逮獲涉案的口罩男張姓男子，晚間將張男帶回警局偵訊。記者劉學聖／攝影
台南市警方專案小組昨晚在高雄市仁武區逮獲涉案的口罩男張姓男子，晚間將張男帶回警局偵訊。記者劉學聖／攝影
南市區漁會理事長、民進黨台南市議員林依婷的父親林士傑遭槍殺案，專案小組在凶手逃逸時棄置高雄的第二輛車內發現一枚口罩，採到生物跡證並鎖定張姓男子，昨下午在高雄仁武攻堅逮捕張男，晚間押解回台南市六警分局，但因夜間不訊問，「口罩男」是不是槍手？市刑大大隊長張文源說，會再深入調查，不排除有共犯。

林士傑本月八日在住家前遭近距離槍殺，檢警解剖後發現歹徒八秒內連開十一槍，都打在林身上，其中五槍貫穿胸腔導致血胸死亡，不但要致林於死地，且歹徒行凶及逃過程迅速、斷點多，可能計畫超過半年，非常縝密。

歹徒行凶後一路南逃，警方在凶手逃逸時棄置的第二輛車內發現一枚口罩，採到生物跡證並鎖定張男。專案小組昨下午五點多在高雄市仁武區攻堅，逮捕疑似嫌犯的張男，晚間八點十八分押解回台南市警分局第六分局，面對媒體詢問「是不是你開槍？」「該指使的？」「有多大的仇？」張男低頭不發一語。

張文源說，因為在車上找到一個口罩，比對到明確身分，至於幾處犯案地點採集到一些ＤＮＡ和指紋跡證，也不排除只有一名。

媒體追問張男是否是槍手？張文源口風仍很緊表示還要再調查。

林依婷 林士傑 議員

延伸閱讀

林士傑遭槍殺！警從口罩生物跡證鎖定「張男」 迅速攻堅藏匿點有這原因

影／林士傑槍殺案！疑嫌犯口罩男在高雄仁武落網 晚間被押回台南偵訊

影／林士傑遭槍殺！疑嫌犯「口罩男」被押回台南六分局 全程低頭不發一語

槍殺林士傑嫌犯疑落網！專案小組攻堅高雄透天厝逮人 鄰居曝現場緊張情況

相關新聞

口罩男落網 林士傑案追共犯

南市區漁會理事長、民進黨台南市議員林依婷的父親林士傑遭槍殺案，專案小組在凶手逃逸時棄置高雄的第二輛車內發現一枚口罩，採到...

林士傑遭槍殺！警從口罩生物跡證鎖定「張男」 迅速攻堅藏匿點有這原因

南市區漁會理事長、也是民進黨台南市議員林依婷的父親林士傑遭槍殺，台南市專案小組今天下午5點多在高雄市仁武區攻堅逮捕疑似嫌...

影／林士傑槍殺案！疑嫌犯口罩男在高雄仁武落網 晚間被押回台南偵訊

南市區漁會理事長林士傑遭槍殺案，專案小組在凶手逃逸時在高雄大樹區棄置的第二輛權利車內發現一枚口罩，採DNA後，鎖定有槍砲...

影／林士傑遭槍殺！疑嫌犯「口罩男」被押回台南六分局 全程低頭不發一語

南市區漁會理事長林士傑遭槍殺案，警方在嫌犯第二輛棄置權利車內發現口罩採樣，比對出1名有前科張姓男子，經連日連伏，今下午在...

槍殺林士傑嫌犯疑落網！專案小組攻堅高雄透天厝逮人 鄰居曝現場緊張情況

南市區漁會理事長林士傑遭槍殺案，專案小組在凶手逃逸時在高雄大樹區棄置的第二輛權利車內發現一枚口罩，採DNA後，鎖定有槍砲...

林士傑槍殺案！警在高雄逮到疑似槍手「口罩男」 晚間9點開記者會說明

南市區漁會理事長林士傑遭槍殺案，警方在嫌犯第二輛棄置權利車內發現口罩採樣，比對出1名有槍砲前科男子，尚無法確認是否涉及此...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。