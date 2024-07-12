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槍殺林士傑 凶嫌疑外來勢力

聯合報／ 記者黃宣翰萬于甄石秀華張議晨／連線報導

南市區漁會理事長林士傑遭槍擊，槍手做案逃逸、滅證手法，與去年初弘仁會狙殺桃園黑人家族老大郭信一手法如出一轍，檢警不排除林案為外地勢力作案。圖為林案槍手逃逸身影。圖／民眾提供
南市區漁會理事長林士傑遭槍擊，槍手做案逃逸、滅證手法，與去年初弘仁會狙殺桃園黑人家族老大郭信一手法如出一轍，檢警不排除林案為外地勢力作案。圖為林案槍手逃逸身影。圖／民眾提供
南市區漁會理事長林士傑遭槍殺案，槍手最後斷點在高雄、屏東，另採集跡證比對出的對象尚未到案，凶嫌行蹤、身分陷入膠著；槍手曲折逃亡路線令檢警合理懷疑還未出境，正過濾清查可能藏匿點，犯嫌相關影像也交給北中南海巡等單位協助清查。

警方在嫌犯棄置權利車內發現口罩採樣，比對出一名有槍砲前科男子，據了解，專案小組還無法找到該男子，尚無法確認是否相關涉案人。

專案小組以車追人，查出槍手在南區新建路五十三巷停車場棄置第一輛權利車並燒毀，換開第二輛權利車到大樹區後潑鹽酸滅證丟棄，再換騎機車至高屏交界，後續疑逃到屏東。

昨下午高雄市警方突接獲林姓男子檢舉，指槍擊案主嫌躲在三多三路的按摩店，警方調派警力馳援，十餘名身穿防彈背心員警上樓逐層搜索，最後僅在五樓旅館發現一名住客，確認是身分單純客人。林男事後稱「神明告訴我的」，被警方依社維法裁處。

目前專案小組研判，槍手如計畫犯案後立刻潛逃出境，無須從台南逃到高雄棄車，再轉往屏東交界處，拉長逃亡路線；相關影像已交給各海巡相關單位，嚴防犯嫌偷渡。台南市刑大大隊長張文源說，目前只查出涉案一人，但不排除有接應共犯。

即將退休的台南市警局長廖宗山昨前往林士傑靈堂上香，媒體詢問嫌犯是否可能逃亡菲律賓、東南亞等國家，廖回應，若發生這樣的事會透過相關情資單位協助。

有資深刑警推測，林士傑憑江湖背景與地方政商人脈，儘管有磨擦也應不至於招致殺身之禍，凶嫌敢在台南雙槍狙擊，非台南的外地勢力所為可能性高。

林依婷 林士傑 議員

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