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林士傑槍殺案 根據棄置車內口罩 鎖定對象

聯合報／ 記者黃宣翰謝進盛萬于甄劉星君廖炳棋／連線報導

南市區漁會理事長林士傑遭槍殺案，警方查扣歹徒做案後逃逸使用的第二輛權利車。圖／民眾提供
南市區漁會理事長林士傑遭槍殺案，警方查扣歹徒做案後逃逸使用的第二輛權利車。圖／民眾提供
南市區漁會理事長林士傑遭槍殺案，專案小組雖透過監視器畫面掌握凶手身材特徵，但尚未確認其身分；據悉，警方在凶手逃逸時棄置的第二輛車內發現一枚口罩，採到相關生物跡證並鎖定一名對象，正釐清是否涉案，警方並大膽假設凶手很可能藏在高屏地區。

據指出，警方「以車追人」追到高屏地區，尋獲凶手逃逸時騎乘的機車，雖這輛機車被徹底清理，但警方認為他殺人及逃逸計畫縝密，還懂得設計斷點，若一開始就有犯案後立刻潛逃出境的安排，應該無須冒著被攔查的風險，從台南數度更換代步車輛到屏東，很可能準備藏在國內一段時間伺機而動。

據悉，大批警力這兩天進入屏東東港、恆春加強巡查，除要求旅宿業者注意獨自投宿的可疑人士，海巡署也已接獲通報嚴密監控海岸線防止偷渡；鑒於凶手做案時火力強大，海巡署要求第一線執行人員海上登檢時要特別留意。

一名辦案人員指出，從槍槍朝要害射擊的狀況來判斷，凶手一開始就想打死林士傑，這種狀況通常與重大利益有關。

辦案人員透露，由於凶手行凶及逃亡過程均緊帶口罩與便帽，未露出臉部，專案小組暫時只能鎖定他的身材特徵，專案小組雖在第二輛車上找到一個口罩，採集到些微唾液進行比對，鎖定一名對象，是槍手本人、協助接應的共犯、或是之前使用車輛的無關的第三者，警方正進一步釐清。

林士傑家屬低調處理後事，將在南市立殯儀館景行廳設靈堂，無特別安排告別式及公祭，僅今起連五天供親友弔唁。

林依婷 林士傑 議員

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