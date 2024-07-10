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漁會理事長遭槍殺 警署長：有信心釐清犯嫌身分

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

行政院長卓榮泰今天上午前往刑事局，視察「重大電信網路詐欺案件查緝成果記者會」，卓榮泰強調打詐是政府重要工作，詐欺已經是橫跨金融、黑道等領域的犯罪態樣，不能單靠警方打詐，政府將跨部會整合全力打詐。針對台南市區漁會理事長林士傑遭槍殺案，警政署長張榮興表示，有信心在最短時間釐清嫌犯身分，雖然不排除嫌犯可能已經出境，但已通報海巡署嚴密監控海岸線，同時警方將強力掃黑。

這次記者會，各警察機關共查緝車手到案3436人，查獲詐欺集團469件、犯嫌2565人，法院羈押犯嫌235人；查扣不法利得估達7億4984萬餘元（包含查扣現金4億6274萬餘元、土地12處、房屋15處及車輛69輛)。另外警方執行幫派案件72件，查獲犯嫌424人，查扣不法利得2539萬9300元。

查緝過程中，為避免嫌犯湮滅或藏匿手機、隨身碟等電子證物，刑事局借重保三警犬隊生力軍「Wafer」，牠是全台第一隻「電子產品偵測犬」。在犯罪現場裡，手機、硬碟等關鍵證物，都能被牠找到，即便丟進水裡也難不倒牠。

這次警方掃蕩焦點，集中在黑幫與詐團、線上博弈結合的犯罪態樣，其中警方掃蕩竹聯幫明仁會，逮捕林姓前會長及陳姓現任會長，偵破明仁會暴力討債及網路博弈案件。

另外風飛砂幫成立詐欺集團及持有槍械，警方逮捕甯姓與廖姓犯嫌近20人，查扣非制式槍13枝、模擬槍1枝、子彈553顆。不法所得393萬（現金238萬餘元、裁定扣押155萬餘元）等證物。天道盟太陽會姚姓男子等7人成立詐欺集團案，也被警方查獲。

圖左至右：刑事局副局長黃壬聰、刑事局局長周幼偉、警政署署長張榮興、行政院發言人陳世凱、政務委員林明昕、行政院長卓榮泰、內政部部長劉世芳、法務部政務次長黃世杰、最高檢檢察總長邢泰釗、高檢署檢察長張斗輝、調查局局長陳白立。記者廖炳棋/翻攝
圖左至右：刑事局副局長黃壬聰、刑事局局長周幼偉、警政署署長張榮興、行政院發言人陳世凱、政務委員林明昕、行政院長卓榮泰、內政部部長劉世芳、法務部政務次長黃世杰、最高檢檢察總長邢泰釗、高檢署檢察長張斗輝、調查局局長陳白立。記者廖炳棋/翻攝
全國警方展開新一波打詐掃黑行動。記者廖炳棋/翻攝
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林依婷 林士傑 議員

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