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槍手燒槍、燒車滅證 黑幫阻警追查標準流程

聯合報／ 記者李奕昕／台北報導

槍手開槍後開車離開現場，最後停駛南區新建路53巷停車場後棄車，並放火燒車後逃逸，警方到場蒐證後在右前方座位地板上找到兩把被燒過的手槍。記者黃宣翰／翻攝
槍手開槍後開車離開現場，最後停駛南區新建路53巷停車場後棄車，並放火燒車後逃逸，警方到場蒐證後在右前方座位地板上找到兩把被燒過的手槍。記者黃宣翰／翻攝
南市區漁會理事長林士傑前天在住處前遭槍殺，歹徒在偏僻處棄車丟槍燒毀，提升破案難度。警方分析，槍手燒車、燒槍、偷渡，已成近年黑幫執行狙殺的標準作業流程，製造層層斷點拖延偵查進度，即便身分曝光，早已潛逃出境，短時間不易偵破。

偵辦重大槍擊案經驗豐富的刑事官警說，黑幫涉槍擊命案，計畫縝密，常找無後顧之憂年輕人當槍手，事先交付槍彈及高額酬勞，槍手會持境外門號手機聯繫，駕駛權利車，掌握被害人作息後埋伏狙殺，事後「連車帶槍」燒毀，由共犯接應偷渡出境。預謀計畫至少布局三個月，甚至長達半年，監視器檔案可能早已被覆蓋，車、槍經焚燒不易採證，即便查出槍手身分，可能早已離境，更別說主謀及共犯。

刑事局昨表示，因應台南命案，即起全國同步掃黑肅槍。

林依婷 林士傑 議員

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