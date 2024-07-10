聽新聞
test
0:00 / 0:00
槍手燒槍、燒車滅證 黑幫阻警追查標準流程
南市區漁會理事長林士傑前天在住處前遭槍殺，歹徒在偏僻處棄車丟槍燒毀，提升破案難度。警方分析，槍手燒車、燒槍、偷渡，已成近年黑幫執行狙殺的標準作業流程，製造層層斷點拖延偵查進度，即便身分曝光，早已潛逃出境，短時間不易偵破。
偵辦重大槍擊案經驗豐富的刑事官警說，黑幫涉槍擊命案，計畫縝密，常找無後顧之憂年輕人當槍手，事先交付槍彈及高額酬勞，槍手會持境外門號手機聯繫，駕駛權利車，掌握被害人作息後埋伏狙殺，事後「連車帶槍」燒毀，由共犯接應偷渡出境。預謀計畫至少布局三個月，甚至長達半年，監視器檔案可能早已被覆蓋，車、槍經焚燒不易採證，即便查出槍手身分，可能早已離境，更別說主謀及共犯。
刑事局昨表示，因應台南命案，即起全國同步掃黑肅槍。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言