「全國即刻掃黑肅貪」 卓揆：林案列最緊急重大事件

行政院長卓榮泰。圖／聯合報系資料照片 台南發生重大槍擊案，南市區漁會理事長林士傑被槍擊身亡。行政院長卓榮泰昨表示，即刻展開全國同步掃黑肅貪行動，他也將這起事件列為最緊急重大的事件處理，要讓人民安心、才能安居。卓透露，專案小組已啟動，有若干掌握，但現在都不便對外說。

卓榮泰說，昨一早就召集內政部、法務部兩位部長，以及警政署長、刑事警察局長，就社會重大事件向他會報，很痛心台灣社會發生重大槍擊案件，也讓行政院更下定決心。

卓榮泰說，六月廿四日主持的第一次治安會報就下達指示，隔天展開綠能掃黑肅貪行動，包括雲林縣議長的綠能弊案，也是這波肅貪行動中查獲；原定昨天開始的全國同步掃黑肅貪，會持續進行，不料前天在台南又發生重大槍擊事件。

卓榮泰說，他也要求法務部、警政署等，要針對台南這起事件，全面展開更強力搜索。

國民黨立委羅明才質詢，最近幾年槍擊案都發生在台南，究竟是發生什麼事情？以前台南是府城，現在變成警匪戰的場所，背後是否與太陽能光電案件有關？卓榮泰表示，目前看起來這起槍擊案是有計畫性，清晨就在家門口堵人，槍手利用不同交通工具，專案小組展開緝凶當中。

卓榮泰也在答覆國民黨立委羅智強質詢時指出，政府不鎖定任何的動機，就是要能夠廣泛調查，也不排除任何的可能，希望用最快的速度破案。

被問到賴清德總統是否關切此案？卓榮泰說，總統關切所有地方的治安問題，台南的地方檢警單位要加油，他也要求中央部會要特別重視，希望能夠盡快釐清，哪裡有缺失，就改善哪裡。