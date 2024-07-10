聽新聞
test
0:00 / 0:00
「全國即刻掃黑肅貪」 卓揆：林案列最緊急重大事件
台南發生重大槍擊案，南市區漁會理事長林士傑被槍擊身亡。行政院長卓榮泰昨表示，即刻展開全國同步掃黑肅貪行動，他也將這起事件列為最緊急重大的事件處理，要讓人民安心、才能安居。卓透露，專案小組已啟動，有若干掌握，但現在都不便對外說。
卓榮泰說，昨一早就召集內政部、法務部兩位部長，以及警政署長、刑事警察局長，就社會重大事件向他會報，很痛心台灣社會發生重大槍擊案件，也讓行政院更下定決心。
卓榮泰說，六月廿四日主持的第一次治安會報就下達指示，隔天展開綠能掃黑肅貪行動，包括雲林縣議長的綠能弊案，也是這波肅貪行動中查獲；原定昨天開始的全國同步掃黑肅貪，會持續進行，不料前天在台南又發生重大槍擊事件。
卓榮泰說，他也要求法務部、警政署等，要針對台南這起事件，全面展開更強力搜索。
國民黨立委羅明才質詢，最近幾年槍擊案都發生在台南，究竟是發生什麼事情？以前台南是府城，現在變成警匪戰的場所，背後是否與太陽能光電案件有關？卓榮泰表示，目前看起來這起槍擊案是有計畫性，清晨就在家門口堵人，槍手利用不同交通工具，專案小組展開緝凶當中。
卓榮泰也在答覆國民黨立委羅智強質詢時指出，政府不鎖定任何的動機，就是要能夠廣泛調查，也不排除任何的可能，希望用最快的速度破案。
被問到賴清德總統是否關切此案？卓榮泰說，總統關切所有地方的治安問題，台南的地方檢警單位要加油，他也要求中央部會要特別重視，希望能夠盡快釐清，哪裡有缺失，就改善哪裡。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言