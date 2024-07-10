林士傑解剖…身中11槍 檢警研判槍手計畫逾半年

台南市區漁會理事長林士傑在住處前遭槍擊身亡，警方在現場找到11顆彈殼。聯合報資料照

南市區漁會理事長林士傑前天在住家前遭近距離殂殺，槍手短短八秒連開十一槍，檢警昨解剖，發現十一槍都打在林身上，其中五槍貫穿胸腔導致血胸死亡，不但要致林於死地，且槍手行凶及逃離過程迅速、斷點多，可能計畫逾半年，非常縝密，行凶後一路南逃，不排除已偷渡出境。

地方甚至道上傳聞，林士傑可能因漁會選舉恩怨、光電利益分配糾紛等因素惹來殺機，市警局長廖宗山說，都是臆測，但不排除任何可能。

五十二歲林士傑曾因走私槍彈遭判刑，出獄後轉往政商發展，當選南市區漁會理事長，參選過程競爭激烈，也捲入正副議長賄選案。地方傳聞林也介入南縣區漁會明年改選，可能因此惹起糾紛，但不願具名的南縣區漁會人士說，未聽聞林有涉入縣區漁會選舉，外界想像力太豐富。

林士傑早年「走過江湖」，與道上兄弟熟識，也有傳聞與光電利益分配糾紛、走私案黑吃黑等有關，廖宗山說，這些傳聞至今未有情資、證據，但不排除任何可能性，原有鎖定特定對象已初步排除涉案。

南市區漁會理事長林士傑遭槍擊身亡，檢警昨在台南市立殯儀館解剖遺體，林妻（右）掩面哭泣，女兒市議員林依婷（左）在旁安撫。記者黃宣翰／攝影

5槍貫穿胸腔 血胸而亡

檢警昨將林的遺體運至高雄市立殯儀館電腦斷層掃描，發現仍有一、二顆子彈在體內，下午送回南市殯儀館解剖鑑定，確認林身中十一槍，其中五槍貫穿胸腔，導致雙肺血胸而亡。解剖時，林妻由女兒、市議員林依婷陪同在旁，一度掩面哭泣。

專案小組查出，槍手行凶前先於林士傑住家附近一公里的汽車旅館休息，前天清晨五時四十四分到林住處外，對他八秒連開至少十一槍後，迅速逃離開車到附近停車場焚燒灰色轎車，換另輛車行駛到高雄大樹區，再潑鹽酸滅跡證，接著疑似換騎機車往屏東東港方向逃亡，南市警方已請各港口、機場與海巡等單位協助留意可疑分子。

專案小組認為，槍手作案後駕駛的灰色轎車是權利車，懸掛偽造車牌，還將兩把改造手槍連同衣褲、鞋子一起燃燒，換開另輛車也是權利車，僅遺留鹽酸空瓶，加上沒露出臉部，線索相當有限，要刊登查緝專刊也難，目前研判一人犯案，接應共犯、幕後指使者待查。

廖宗山說，「歹徒非常縝密，而且很小心，幾乎沒破綻，甚至有可能計畫超過半年」，現階段偵辦重心是以車追人，有信心破案。南市刑警大隊大隊長張文源說，民眾有具體證據歡迎檢舉。

林士傑遭控正副議長賄選案一審獲無罪，二審原定昨首次開庭，台南高分院前天下午臨時通知取消並改期。法界人士說，刑訴法規定，被告死亡部分不受理，相關案情一般會依死者過去供詞為主，對賄選案不至造成影響。