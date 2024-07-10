聽新聞
test
0:00 / 0:00

林士傑解剖…身中11槍 檢警研判槍手計畫逾半年

聯合報／ 記者黃宣翰邵心杰謝進盛鄭惠仁／台南報導

台南市區漁會理事長林士傑在住處前遭槍擊身亡，警方在現場找到11顆彈殼。聯合報資料照
台南市區漁會理事長林士傑在住處前遭槍擊身亡，警方在現場找到11顆彈殼。聯合報資料照

南市區漁會理事長林士傑前天在住家前遭近距離殂殺，槍手短短八秒連開十一槍，檢警昨解剖，發現十一槍都打在林身上，其中五槍貫穿胸腔導致血胸死亡，不但要致林於死地，且槍手行凶及逃離過程迅速、斷點多，可能計畫逾半年，非常縝密，行凶後一路南逃，不排除已偷渡出境。

地方甚至道上傳聞，林士傑可能因漁會選舉恩怨、光電利益分配糾紛等因素惹來殺機，市警局長廖宗山說，都是臆測，但不排除任何可能。

五十二歲林士傑曾因走私槍彈遭判刑，出獄後轉往政商發展，當選南市區漁會理事長，參選過程競爭激烈，也捲入正副議長賄選案。地方傳聞林也介入南縣區漁會明年改選，可能因此惹起糾紛，但不願具名的南縣區漁會人士說，未聽聞林有涉入縣區漁會選舉，外界想像力太豐富。

林士傑早年「走過江湖」，與道上兄弟熟識，也有傳聞與光電利益分配糾紛、走私案黑吃黑等有關，廖宗山說，這些傳聞至今未有情資、證據，但不排除任何可能性，原有鎖定特定對象已初步排除涉案。

南市區漁會理事長林士傑遭槍擊身亡，檢警昨在台南市立殯儀館解剖遺體，林妻（右）掩面哭泣，女兒市議員林依婷（左）在旁安撫。記者黃宣翰／攝影
南市區漁會理事長林士傑遭槍擊身亡，檢警昨在台南市立殯儀館解剖遺體，林妻（右）掩面哭泣，女兒市議員林依婷（左）在旁安撫。記者黃宣翰／攝影

5槍貫穿胸腔 血胸而亡

檢警昨將林的遺體運至高雄市立殯儀館電腦斷層掃描，發現仍有一、二顆子彈在體內，下午送回南市殯儀館解剖鑑定，確認林身中十一槍，其中五槍貫穿胸腔，導致雙肺血胸而亡。解剖時，林妻由女兒、市議員林依婷陪同在旁，一度掩面哭泣。

專案小組查出，槍手行凶前先於林士傑住家附近一公里的汽車旅館休息，前天清晨五時四十四分到林住處外，對他八秒連開至少十一槍後，迅速逃離開車到附近停車場焚燒灰色轎車，換另輛車行駛到高雄大樹區，再潑鹽酸滅跡證，接著疑似換騎機車往屏東東港方向逃亡，南市警方已請各港口、機場與海巡等單位協助留意可疑分子。

專案小組認為，槍手作案後駕駛的灰色轎車是權利車，懸掛偽造車牌，還將兩把改造手槍連同衣褲、鞋子一起燃燒，換開另輛車也是權利車，僅遺留鹽酸空瓶，加上沒露出臉部，線索相當有限，要刊登查緝專刊也難，目前研判一人犯案，接應共犯、幕後指使者待查。

廖宗山說，「歹徒非常縝密，而且很小心，幾乎沒破綻，甚至有可能計畫超過半年」，現階段偵辦重心是以車追人，有信心破案。南市刑警大隊大隊長張文源說，民眾有具體證據歡迎檢舉。

林士傑遭控正副議長賄選案一審獲無罪，二審原定昨首次開庭，台南高分院前天下午臨時通知取消並改期。法界人士說，刑訴法規定，被告死亡部分不受理，相關案情一般會依死者過去供詞為主，對賄選案不至造成影響。

林依婷 林士傑 議員

延伸閱讀

林士傑得罪一票人惹殺身之禍？ 地方人士揭背後糾葛：不易分析凶手

民進黨台南市黨部：賴總統和林士傑無私交

名嘴稱林士傑是賴清德大樁腳 郭國文批惡質無知請自重

被告之一林士傑遭槍殺身亡 台南議長賄選案準備庭臨時改期

相關新聞

林士傑解剖…身中11槍 檢警研判槍手計畫逾半年

南市區漁會理事長林士傑前天在住家前遭近距離殂殺，槍手短短八秒連開十一槍，檢警昨解剖，發現十一槍都打在林身上，其中五槍貫穿...

林士傑身中11槍慘死 解剖鑑定「5槍貫穿胸腔致命」

台南市漁會理事長林士傑昨遭槍擊身亡，台南地檢署今上午會同法醫前往高雄市立殯儀館就死者進行電腦斷層掃描後，下午在台南市立殯...

本命區重大槍案…賴清德一聲未吭 藍疑涉光電大餅

賴清德總統甫宣示打詐掃黑，發跡地台南就傳重大槍擊案，南市區漁會理事長林士傑遭十一槍擊斃。由於適逢海基會前董事長鄭文燦傳涉...

槍手燒槍、燒車滅證 黑幫阻警追查標準流程

南市區漁會理事長林士傑前天在住處前遭槍殺，歹徒在偏僻處棄車丟槍燒毀，提升破案難度。警方分析，槍手燒車、燒槍、偷渡，已成近...

林士傑家門口遭槍殺！原鎖定對象排除 警以車追人釐清中

南市區漁會理事長林士傑昨天清晨在自家門口驚傳遭槍手伏擊身亡震驚地方，坊間傳聞林士傑遇害原因眾說紛紜，警原鎖定特定象偵辦，...

「全國即刻掃黑肅貪」 卓揆：林案列最緊急重大事件

台南發生重大槍擊案，南市區漁會理事長林士傑被槍擊身亡。行政院長卓榮泰昨表示，即刻展開全國同步掃黑肅貪行動，他也將這起事件...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。