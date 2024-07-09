林士傑得罪一票人惹殺身之禍？ 地方人士揭背後糾葛：不易分析凶手

南市區漁會理事長林士傑（左）在住家門口遭埋伏的凶嫌（右）開槍，送醫不治。圖／民眾提供

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】「台南市漁會理事長林士傑在2022年里長選舉，與近日台南商業會選舉都得罪不少人，可能導致他因而遭槍擊！」一位當地政界人士受訪時透露，林士傑在當地政商關係很好，但在選里長、漁會與台南商業會都跟人有糾紛。該人士舉例，例如在漁會，非林士傑派系者都很難申請會員資格。

林士傑是8日清晨約5點40分要外出爬山時，遭到槍手近距離伏擊，歹徒連開11槍，林的司機來不及反應，即見林中槍倒血泊中，緊急送永康奇美醫院急救仍不治。

漁會選舉已有結怨

地方人士受訪時指出，林士傑在地方勢力龐大，也賺了很多錢，據傳還經營當鋪，也與台南市長黃偉哲關係很好，但因他與台南其他地方派系有各種衝突，不容易分析槍擊案背後可能的兇手。

該人士舉例，林士傑2018年落選市議員後，跑去漁會參選理事長，而漁會的選舉算票、配票都是相當精確的，在林士傑的打點，與漁會舊勢力「土城派」的輕敵下，讓林士傑順利當選理事長，而土城派背後是前議長郭信良的勢力，因此在2022年選台南議長前，兩人就已經結怨。

里長選舉挖牆腳

「林士傑在漁會排擠非自己派系的人！」地方人士指出，台南很多生活條件不太好的人想加入漁會，以申請漁民保險。過去都是由地方民代協助申請，還有SOP，但在林士傑當選後，非自己人馬就會排擠，甚至要求要加入漁會要先加入民進黨，作人頭黨員以利他在公職選舉時使用。

地方人士分析，在選完漁會後，2022年林士傑除了推派女兒林依婷選市議員外，還在安平與南區積極布局里長人選，若願意聽話的就給予選舉經費，若不聽話的就會找另外找自己人來選，有些里長因此沒有連任成功，例如安平金城里的前里長、與林士傑鬧翻的黃俊策，就被林士傑找的歐明仁突襲成功。

商業總會競爭激烈

近日台南商業總會要選理事長，因商業總會掌握了地方數百個職業公會，是地方政治的兵家必爭之地，現任理事長宋俊明也是財力雄厚的地方大老，還擔任更生人保護委員會主委，背景也不簡單，但林士傑一樣要派出人競選，兩派在互相拉票上也競爭非常激烈。

【更多精采內容，詳見 】