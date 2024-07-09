民進黨台南市黨部：賴總統和林士傑無私交
民主進步黨台南市黨部今天發布新聞稿表示，遭槍殺的南市區漁會理事長林士傑不是總統賴清德在台南的「大咖樁腳」，兩人無私交，目前最重要是儘速破案，釐清真相。
台南市黨部說，媒體引述名嘴不實造謠，指林士傑是賴總統在台南的「大咖樁腳」，但台南人都知道這種謠言無知且惡質，公共評論者應自重。
台南市黨部表示，曾任台南市長的賴總統在台南任公職期間，和林士傑不十分熟識，也無私交，更遑論是「大咖樁腳」，造謠者卻將謠言牽扯到賴總統，凸顯惡質與無知。
台南市黨部主任委員郭國文說，目前最重要是儘速破案，還給家屬公道，外界過度揣測都無濟於事，只有破案釐清真相，才能避免輿論對家屬造成二次傷害。
林士傑昨天在台南遭近距離槍擊，送醫不治，警方正在調查釐清槍手身分、是否出境及有沒有人接應等。
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