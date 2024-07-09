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藍委促林士傑槍擊案24小時內破案 卓榮泰：當然希望

中央社／ 台北9日電

台南市區漁會理事長林士傑8日遭人近距離開槍身亡，社會震驚。行政院長卓榮泰今天在回應立委詢問能否在24小時內破案時表示，他當然希望，但辦案過程還是要讓專業來進行，對任何的可能性都不排除，也不去假設特別的狀況。

林士傑8日清晨遭人近距離開槍身亡，專案小組在現場發現11顆彈殼，檢察官會同法醫相驗後研判頸部及胸腔中彈為致命傷，將安排電腦斷層掃描及解剖鑑定。

立法院會今天繼續進行施政總質詢。國民黨立委葉元之指出，大家非常關心在台南發生的林士傑槍擊案，詢問卓榮泰目前行政院是否有請警政署召開專案會議趕快破案。

卓榮泰指出，相關部會已經有專案小組在進行，今天上午他特別請內政部、法務部、警政署、刑事警察局等單位，就此事再做一次會報，希望能夠掌握所有的訊息，盡快全面展開搜索歹徒的行動。

葉元之詢問，現在掌握槍擊案的方向是黑道、利益，還是有什麼樣的關係。卓榮泰表示，對任何的可能性都不排除，也不去假設特別的狀況。

葉元之表示，是否有下令要多久破案，讓全民對治安有信心，卓榮泰指出，會用最快的速度。葉元之追問，是否能在24小時內破案，卓榮泰說，他當然希望，但辦案過程還是讓要專業來進行，目前已經緊鑼密鼓、上緊發條在進行。

林依婷 林士傑 議員

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