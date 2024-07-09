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七天後退休 南市警長破案壓力大

聯合報／ 記者謝進盛／台南報導

退休在即南市爆重大槍擊，市警局長廖宗山強調有信心破案。 圖 ／本報資料照
退休在即南市爆重大槍擊，市警局長廖宗山強調有信心破案。 圖 ／本報資料照
南市區漁會理事長林士傑遭槍手近距離槍殺，正巧就在市警局長廖宗山十六日屆齡退休前夕；廖面臨退休前最後一役，有破案壓力。外界關注後續誰來接掌市警局，傳警政署督察室主任顏旺盛、警政署主秘李政曉、警政署警政委員林國清及張樹德都有呼聲。

「最好有刑事底子…」台南市長黃偉哲說，治安是市政建設重中之重，希望下任警察局長能無縫接軌，精準掌握南市治安現況。外傳中央已派員徵詢市長對於人選看法，黃偉哲說，近日有與內政部長劉世芳碰面，但討論的是社宅。警大四十八期廖宗山曾任舊台南市刑警隊長，辦過三一九槍擊案，去年初從前局長方仰寧手上接下局長一職，熟稔南市治安現況，上任不久偵破學甲八十八槍案，治安逐步平穩；員警指出，廖決策明快，去除不必要冗長會議、勤務，業務中心擺在治安本業，深獲基層認同。

台南近幾任警察局長人選幾乎都由中央強力主導，外傳市警局長繼任人選中，李政曉明年元月屆齡退休，出線可能性不高；張樹德待過南市十六個警分局中的十個，也曾任副局長，但被質疑麻豆警分局長任內，爆出員警涉嫌放水佳和紡織集團前董事長翁茂鍾易服社會勞動役案，他與翁三次宴飲應酬，成了爭取出線的不利因素。

林國清擔任過台南市警局人事室主任、保大隊長、玉井警分局長等警職，作風相對保守，與警政署長張榮興關係不錯，唯較缺乏刑事歷練；顏旺盛與台南較無淵源，但具刑事背景，歷任刑事局督察、科長及桃園、新北多任分局長。

林依婷 林士傑 議員

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