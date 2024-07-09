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新聞眼／黑金風暴 耗盡賴清德底氣

聯合報／ 記者林伯驊

賴清德總統。圖／取自udn TV
賴清德總統。圖／取自udn TV
台南自前年八八槍擊案後，多起重大槍擊案背後動機牽連著政治或光電、工程利益，凸顯治安問題錯綜複雜，多起案件真相源頭未明，卻不斷露出綠營派系惡鬥身影，賴清德總統本命區黑金籠罩不散，如何讓人民信賴？

二○二二年十一月爆發學甲八八槍案，槍手先後到民進黨前中執委郭再欽公司掃射五十八發子彈，再到前市議員謝財旺總部掃射卅發子彈，這份衝突疑源自二○一八年南市議長選舉糾紛，但案情複雜，一審法官直言，依卷內證據還無法知道幕後指使者是誰。

林士傑被歸類親台南市長黃偉哲派，與無黨前議長郭信良陣營兩度槓上，南市議長選舉捲入恐嚇賄選案被起訴，一審判決無罪；擔任市議員的女兒林依婷力挺新系布局的市長人選，也曾與正國會立委陳亭妃網上筆戰，派系立場明確，林士傑昨以令人難相信方式遇害，令地方諸多揣測。

台南近期槍擊案背後動機脫離不了政治或工程利益，若加上爐碴案、正副議長賄選案、光電弊案等矚目案件，扯入更多地方上民進黨政治人物，都讓賴清德總統本命區的底氣持續消耗。

賴清德去年初與黨員座談怒喊「市長站起來」，率市長黃偉哲及黨籍立委為黑金籠罩鞠躬道歉，強勢壓陣地方派系以贏回支持者。

正值民進黨全代會前夕，卻又爆發重大槍擊案件，賴清德的本命區有如不定時炸彈，不論林士傑遭槍殺案是私人恩怨抑或龐大政治糾葛、利益糾紛，都須盡快釐清事情全貌以安民心。

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