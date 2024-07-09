立委：為何重案都在賴本命區

台南市區漁會理事長林士傑（右）遭槍殺，在地方上被視為與市長黃偉哲（左）友好。圖／翻攝自林士傑臉書

台南市區漁會理事長林士傑遭槍擊身亡，政壇除感到震驚與遺憾，民眾黨立委林國成質疑，為何重大刑案都發生在賴清德總統的本命區台南？「政府要痛定思痛」；國民黨立委兼台南市黨部主委謝龍介呼籲，賴清德拿出整飭黑金、打擊犯罪的決心和魄力，不是嘴巴說說反黑金而已。

民進黨台南市議會黨團發言人、市議員李宗翰說，同仁家屬遇到這樣的變故，大家都非常難過，會給予一切必要的支持與慰問，希望警方盡快將槍手緝捕歸案。民進黨台南立委林宜瑾說，凶手經過縝密計畫就是要奪走林士傑的命，「台灣是法治國家，怎可容許這種事情發生，盼警政署專案調查，盡快釐清真相。」立委郭國文則呼籲外界不要過度猜測。

謝龍介指出，市長黃偉哲執政以來，每年都有因牽扯不清的槍擊事件發生，是否是執政黨能源政策偏差造成，還是短期內大量光電產業空降，南市就像天上丟下很多餡餅一樣。

他說，官商勾結斧鑿斑斑，有官員被起訴判刑，說明裡面確實有利益分贓不均，讓台南這塊美麗土地血跡斑斑，對這城市相當不公平。

國民黨立委羅智強也指出，近年許多離譜的重案都發生在台南，包括爐碴案、正副議長賄選案、光電弊案，林士傑可能是正副議長賄選案的關鍵人物，「當初就有傳言指出，正副議長案牽涉層面甚廣，利益龐大，可能會鬧出人命。」

羅智強舉例，不只是林士傑，台南市經發局前局長陳凱凌、台南市政府新聞及國際關係處前處長陳宗彥，都曾因接受性招待遭追查，以時間點來看，這些事件與賴清德有直接或間接關聯性；從賴清德近年作為可看出心思都放在政治鬥爭、不管市政，無怪乎台南市的政治結構如此敗壞，更因此出現許多派系利益分贓問題。