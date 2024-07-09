林士傑綽號「土雞仔」 猜疑成性仍遇襲

林士傑在住處前遭槍擊身亡，他的司機兼手下開皮卡車到林宅前，還未接到林士傑，就親見林在門口遭人伏擊身亡。記者黄宣翰/攝影

南市區漁會理事長林士傑早年走過「江湖路」，涉入本屆正副議長恐嚇賄選案，凸顯他在地方政壇的角色關鍵；一名他道上友人直言，林士傑曾是不爽就會找人「輸贏」的人物，但生性非常謹慎，一感到危機就疑神疑鬼，近期毫無徵兆，也就沒有小弟跟隨在旁，不料遇上殺身之禍。

林士傑綽號「土雞仔」，有槍砲前科，後來從商有成。二○一八年代表民進黨參選台南市南區與安平區市議員，是該選區落選頭；市長黃偉哲後來聘他擔任農產運銷公司總經理，被視為「親市長派」的地方人物。二○二一年他參加南市區漁會改選，與親近立委陳亭妃及前議長郭信良的蔡鴻榮激烈競爭，最後囊括較多席理監事席次，當選理事長。

林士傑前年扶持女兒林依婷接棒從政，順利當選本屆議員，不過本屆台南市議會議長選舉，爆出議長邱莉莉涉賄選案，林士傑被控將國民黨議員方一峰「請上車溝通」，恐嚇勿投給尋求議長連任的郭信良，消息曝光後，林士傑在臉書喊冤「政治無是非」，宣布退出民進黨，一度收押禁見，不過一審獲判無罪。

林士傑的親近友人說，林非常非常謹慎，以往只要跟人有些口角或小摩擦，神經就很緊繃，察覺異樣會疑神疑鬼，絕對不會大喇喇出門，他昨天出門爬山，顯然根本沒預感會命喪自家門口。