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11槍追魂 檢警：林士傑命案疑涉重大利益

聯合報／ 記者黃宣翰萬于甄

南市區漁會理事長林士傑昨遭當街槍殺，槍手（圖）行凶後駕駛灰色轎車逃逸。圖／民眾提供
南市區漁會理事長林士傑昨遭當街槍殺，槍手（圖）行凶後駕駛灰色轎車逃逸。圖／民眾提供

南市區漁會理事長林士傑昨遭當街槍殺，槍手行凶後駕駛灰色轎車逃到南區新建路巷內公有停車場，焚燒車輛（圖）企圖滅證。記者黃宣翰／翻攝
南市區漁會理事長林士傑昨遭當街槍殺，槍手行凶後駕駛灰色轎車逃到南區新建路巷內公有停車場，焚燒車輛（圖）企圖滅證。記者黃宣翰／翻攝

南市區漁會理事長林士傑遭槍殺身亡，凶嫌至少正面連開十一槍，手段凶殘就是要讓林士傑斃命。據了解，林士傑捲入議長恐嚇賄選案後，幾乎已不管地方事，近年更未與人發生糾紛，前晚還到住處附近廟宇與友人閒聊，看不出任何遇害徵兆，檢警研判引起殺機的原因恐怕與重大利益糾紛有關，已鎖定特定對象清查過濾。

據透露，林士傑最近曾告訴安平在地的親近友人，有某方面的人透過管道表示想從安平港附近海域「運一些東西進來」，對方希望林士傑能幫忙或協助卻被拒絕；林士傑並未告訴友人對方所謂的「東西」是什麼，也強調彼此對話氣氛和緩、沒有撕破臉鬧僵，但友人質疑會否與此事有關？

這名友人透露，林士傑是很謹慎的人，一有風吹草動就很懂得保護自己，顯然所謂拒絕運東西的事並未困擾林士傑，林也不認為這件事會讓自己陷入險境，相信此部分警方會深入調查。他感嘆，林士傑捲入議長恐嚇賄選案被訴後已放下很多東西，生活變得很正常，每天就是游泳、爬山，晚上偶爾和好友打一下小麻將，日前獲判無罪，想不到竟會發生憾事。

「被槍殺身亡讓人很意外，事前根本毫無徵兆。」熟識林士傑政界及道上兄弟直言，近期未聽聞林士傑談到與人過節，即便是早年生意競爭，抑或他涉入正副議長賄選可能引起糾紛，但不至會送命才對。

一名與林士傑熟識的道上友人說，林士傑在女兒林依婷當選市議員後已逐漸淡出昔日的政商關係，曾告訴友人「現在都沒幹嘛，最大快樂是小孩大了，我把漁會事務弄好就好」。

網路有傳聞，林士傑二○二一年上任漁會理事長後，安平舊魚市場發生火災，很恰巧都是隸屬同一水產公司，而當時林有開丸傑海產餐廳，與該水產公司競爭激烈，有網友質疑恐怕與此槍擊案有關聯；但警方專案小組初步排除和倉庫失火有關，也認為這種倉庫失火損失不是很大，不足以需要請槍手殺人。

道上兄弟直言，林士傑早年有槍砲前科，江湖上難免與人結怨，要往前追溯恩怨一定會有，但似乎都不構成殺人動機；生意競爭也沒可能下這麼重手，此案緣由一時間也讓人毫無頭緒。

台南市警局表示，依目前掌握的事證，還無法判斷凶嫌犯案動機是情、財、仇等哪個方向，持續釐清中。

還原林士傑遇襲現場 製表／張議晨、黃宣翰、林伯驊
還原林士傑遇襲現場 製表／張議晨、黃宣翰、林伯驊

台南 林依婷 林士傑 槍擊 議員 賄選

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