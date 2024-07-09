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涉議長賄選…林士傑遭槍殺 歹徒持雙槍行凶恐已潛逃出境

聯合報／ 記者黃宣翰萬于甄謝進盛／台南報導

南市區漁會理事長林士傑昨在住家門口遭槍擊，送醫不治。圖／取自林士傑臉書
南市區漁會理事長林士傑昨在住家門口遭槍擊，送醫不治。圖／取自林士傑臉書

台南市區漁會理事長林士傑昨天清晨在住處前遭槍手伏擊，身中多槍送醫不治；出身「江湖」的他，捲入本屆議長賄選恐嚇案被訴，一審判決無罪，女兒是現任市議員，遇襲身亡震撼地方。檢警初步調查，歹徒持雙槍犯案，行凶後獨自駕車逃逸，在沒有監視器的偏僻處棄車並燒毀衣物與凶槍，研判有縝密的犯罪計畫，且凶手可能已潛逃出境。

林士傑平日和母親居住在台南市新樂路的五樓透天宅，他住四樓、母親住三樓。林母說，兒子每周一會比她早起外出爬山，是友人打電話給她，她才知道兒子遇襲。林士傑的女兒、市議員林依婷則哽咽說，爸爸近期生活作息很正常，不清楚為何會發生這樣的事情。

出門準備上車 遭近身射十多槍

警方調查，昨天清晨五時許，綽號「土雞仔」的林士傑（五十二歲）準備出門爬山，他見司機已將皮卡車停在屋前，先取下車後斗的寵物籠放在屋前，準備轉身上車之際，突然一名持雙槍的男子從旁竄出，朝他胸部射擊十多槍後逃逸。

司機聽到連串槍響，一時也慌了手腳，緊急下車察看，槍手已穿越馬路逃逸；這名司機說，他負責開車載林士傑出門運動，因車子停的比較前面，槍擊案發生時他正好在倒車，聽到「碰！碰！碰！」聲響，僅短短幾秒，他見林倒臥血泊中，立刻通報消防員搶救。

台南市消防局清晨五時四十五分接獲槍擊受傷報案，趕抵現場發現林士傑已失去生命跡象，雖緊急送往奇美醫院搶救，仍舊傷重不治。警方獲報趕抵現場，拾獲十一個彈殼，研判槍手起碼開了十一槍。台南地檢署檢察官會同法醫相驗，發現死者頸部、胸腔、肩膀、手臂均有槍傷，初判死者頸部及胸腔中彈為致命傷，今天將安排遺體電腦斷層掃描及解剖鑑定。

南市區漁會理事長林士傑昨在住家門口遭槍擊，送醫不治。圖／民眾提供
南市區漁會理事長林士傑昨在住家門口遭槍擊，送醫不治。圖／民眾提供

歹徒棄車脫衣鞋 槍留車內燒毀

根據民眾提供的監視畫面，槍手事先將一輛灰色轎車停在林士傑住處對面的公園旁，在林宅附近觀察一段時間，見林出門後就上前開槍行凶，隨即跑步跨越馬路駕車逃逸，在新建路五十三巷的停車場棄車；歹徒棄車時，脫下犯案時穿著的衣物及鞋子，連同犯案凶槍兩把一起堆在車內燒毀滅證。

台南市警察局長廖宗山表示，槍擊案疑似與私人恩怨有關，警方已鎖定特定對象偵辦；他強調，絕不容許黑道挑釁，警方將發動幾波掃黑行動，強力壓制黑道氣燄。最高檢察署則呼籲槍手自首投案，檢方將依證人保護法「汙點證人」規定做好身分保密。

台南 林依婷 林士傑 槍擊 議員 賄選

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