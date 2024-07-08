林士傑生前被掌握作息 凶嫌1人犯案計畫縝密…雙槍已嚴重損毀

南市區漁會理事長林士傑今天清晨在住處門口遭槍擊身亡，警方初步研判槍手為1人犯案，事先掌握林士傑作息到場埋伏，犯案後跑離現場取車，再換裝棄車縱火滅證，計畫相當縝密。

林士傑在清晨5時許步出台南市南區新樂路住處，準備出門爬山，正走向友人駕駛停在路邊的車輛時，遭1名男子上前近距離連開數槍倒地，開槍者隨即跑離現場，林士傑經送醫急救仍宣告不治。

台南地檢署發言人蔡宗聖下午表示，專案小組蒐證後，在案發現場發現11顆彈殼，經檢察官與法醫相驗，發現死者頭部、胸腔、肩膀、手臂均有槍傷，初步研判頸部及胸腔中彈為致命傷，將再安排解剖鑑定。

案發現場附近監視器拍到槍手疑似為1名體型偏瘦男子，先步行至距離林士傑住處不遠的民宅店面門口埋伏，待林士傑現身時，疑似雙手各持1把槍，上前近距離連開多槍，過程僅短短數秒，隨後跑步由健康路往東離開現場，再駕駛1輛自小客車從附近小巷弄逃離。

警方隨後循線在南區一處停車場找到涉案自小客車，但疑似遭縱火滅證，在車內找到2把已被燒過、嚴重損毀手槍，研判槍手抵達棄車地點後，在車上將衣物、鞋子全部換掉，連同槍枝都丟在車上，縱火滅證後離開，所幸附近有民眾發現向消防局通報，迅速將火撲滅。

由於涉案車輛為懸掛偽造車牌的權利車，且槍手精準掌握林士傑作息及出門時間，警方研判事前計畫相當縝密，正擴大過濾所有相關線索全力追查。

台南市政府警察局刑警大隊大隊長張文源傍晚表示，初步來看槍手為獨自犯案，但後續調查會針對線索進行滾動式調整，媒體詢問凶嫌是否持雙槍犯案，張文源說，目前研判可能性很高，但仍待鑑識人員詳細解析，所有線索都不能排除，首要目標是儘速緝捕凶嫌到案。