南市區漁會理事長林士傑遭槍殺 南市藍綠黨團紛哀悼
台南市區漁會理事長林士傑今天遭槍擊身亡，他曾參選南市議員失利，女兒林依婷成功接棒從政為現任市議員，對此，南市議會藍綠黨團都表示遺憾、哀悼；國民黨立委兼台南市黨部主委謝龍介說，賴清德總統應拿出整飭黑金、打擊犯罪的決心和魄力，不是指嘴巴說說反黑金而已。
民進黨南市議會黨團發言人、市議員李宗翰說，同仁家屬遇到這樣的變故，大家都非常難過，會給予一切必要的支持與慰問，針對社會案件的部分，希望南市警方能盡快將槍手緝捕歸案。
國民黨南市議會黨團發言人、市議員蔡宗豪表示，目前案情尚不清楚，但個人對於憾事發生相當遺憾，希望警方能儘速釐清案情，讓市民擁有安全的治安。
謝龍介指出，聽到這個消息感到遺憾，市長黃偉哲執政以來，每年都有因牽扯不清的槍擊事件發生，是否是因執政黨能源政策偏差造成，還是短期內大量光電產業空降，南市就像天上丟下很多餡餅一樣。謝說，整個官商勾結斧鑿斑斑，有官員被起訴判刑，說明裡面確實有利益分贓不均，造成大動干戈，更讓台南這塊美麗土地血跡斑斑，對這城市相當不公平。
謝龍介說，總統賴清德去年在選黨主席時，在台南向市民宣告，指黨公職人員屁股幾根毛，市民都很清楚，你身為老市長非常痛心，但不要只是痛心，叫高職人員道歉就了事。賴總統身為國家最高領導人，應拿出整飭黑金、打擊犯罪的決心和魄力，不是指嘴巴說說反黑金而已。
謝龍介也說，從賴總統啟動偵辦行政院前副院長，自己也給予肯定，但不希望是「高高舉起，輕輕放下」，藉司法案件打擊異己，也希望朝野齊心協力守護台灣這塊土地，全力發展經濟，共同挑戰官商勾結。
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