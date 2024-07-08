林士傑遭槍擊身亡 最高檢下令集中力量緝凶、籲槍手投案

台南市議員林依婷的父親、台南市區漁會理事長林士傑今清晨遭槍手伏擊身亡，最高檢察署表示，已立即指示台南地檢署與台南市政府警察局組專案小組緝凶，要求務必集中力量將槍擊案槍手儘速緝捕到案。

最高檢今天表示，法務部長鄭銘謙非常重視「台南0708槍擊案」，指示應儘速釐清事實、速查嚴辦、追查幕後主使者，以安定民心。

最高檢察署並下令台南地檢署應儘速與台南市政府警察局組成專案小組，務必集中力量全力緝捕犯罪嫌疑人，以查明事實。

檢察總長邢泰釗在檢方介入偵查後，立即指示台南地檢署檢察長鍾和憲指派檢察官與台南市政府警察局組成專案小組，要求集中力量將槍擊案槍手儘速緝捕到案，追查出共犯及幕後主使者，絕不容許暴徒逍遙法外。

最高檢察署呼籲，涉案槍手及相關被告宜勇於自首，儘速投案，檢察機關將依證人保護法「污點證人」相關規定做好身分保密，並得獲減輕或免除其刑寬貸。