白手套轉汙點證人 戳破鄭文燦辯詞

行政院前副院長鄭文燦被起訴涉嫌在桃園市長任內受賄五百萬元，他始終否認，辯稱是受人誣陷，但檢方在短短四十七天內起訴的重要關鍵，在於成功策動交付賄款、穿梭連絡的「白手套」廖力廷轉為汙點證人，提供具體犯罪事證；且鄭文燦返還賄款上的鈔票捆帶，從九分紙鈔帶變成橡皮筋，也成為戳破鄭辯詞的鐵證。

台塑集團前總經理楊兆麟、前執行副總侯水文及顧問廖俊松等成立鴻展公司，要將林口工五華亞科技園區東側九點一二公頃農地變更為產專用地，意圖牟利逾廿四億元。楊等人除兩度邀宴向鄭文燦表示「我們不會失禮」，二○一七年九月十四日並由廖家父子將五百萬元賄款送進官邸，但因廖被監聽，檢調掌握雙方行蹤，成為難以推翻的明證。

因廖姓父子負責「協調」雙方，檢方研判突破全案瓶頸關鍵在於被鄭文燦罵「大嘴巴」的廖俊松和三子廖力廷，今年六月三日約談後羈押禁見即密集提訊，出示證據後均坦承犯行，廖力廷更全力配合，鉅細靡遺說明行賄細節，其中現金「以銀行九分紙鈔帶捆綁」的說法，和隔年鄭返還的「以橡皮筋綑綁」明顯矛盾，讓檢方足以認定款項已使用過。

檢方以此推翻鄭文燦所稱廖俊松「丟包說」，檢方依證人保護法相關規定建請法院減輕或免除其刑。

偵查期間，檢方聲請十次搜索行動，在鄭文燦收押後，在同一住處主臥「暗櫃」內查扣以上鎖保冷袋裝的六七八萬五千元，將另案偵辦財產來源不明罪。檢方已分案調查比對鄭文燦擔任公職後，歷年來的財產申報資料及財產增長變化，追查財產來源不明罪嫌；檢方接獲多起檢舉，直指鄭疑以利用人頭購置台北、桃園市二處豪宅，將調查鄭是否以人頭購置豪宅隱匿不明財產，以及隱匿金額龐大且未申報的上億元政治獻金。

依據監察院揭露的公務人員財產申報，鄭文燦二○一四年初任桃園市長時，原本與妻子林俞汝存款八四四萬餘元、兩筆房貸共二六六三萬餘元等；二○一八年連任後財產申報，鄭文燦夫妻存款增至二二八七萬餘元，已無房貸；去年任行政院副院長申報，存款再增為三○六三萬七三二三元。

房地產部分，林俞汝原有桃園市桃園區寶慶路房地，二○一九年以一二七五萬餘元售出，去年的財產申報，鄭文燦夫妻共同持有桃園市蘆竹區與台北市中正區兩筆房產，其中北市徐州路的房子非自用住宅，已依法強制信託，但鄭文燦交保後，限制住居地點正是已強制信託的住所，為一房一廳的小豪宅，登記在林俞汝名下，近一年每坪單價逼近一二○萬元。

鄭文燦昨獲兩千八百萬元交保，民進黨廉政會表示，鄭若一審判決有罪將會除名。國民黨立委李彥秀則質疑案件不單純，鄭案背後恐是整個不法集團，從地方到中央為不法集團、權貴「一條龍服務」。李彥秀說，土地變更案非鄭文燦一人可完成，土地變更案如果成功，背後不法集團的獲利超過新台幣廿四億元，絕非五百萬元或是鄭文燦一人可以喬得動，質疑背後是可怕的貪腐金權結構。