再1小時鄭文燦就能回家了 2800萬凌晨2點40分湊足送到

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導
鄭文燦的2800萬元保釋金於凌晨2點40分送到，律師鄧翊鴻（左）一見車到，立刻上前協助搬運，詎料，錢數不足又補。記者侯永全／攝影
鄭文燦的2800萬元保釋金於凌晨2點40分送到，律師鄧翊鴻（左）一見車到，立刻上前協助搬運，詎料，錢數不足又補。記者侯永全／攝影

海基會前董事長鄭文燦在桃園市長任內涉收賄，昨遭桃園地檢署依貪汙收受賄賂罪起訴，具體求刑12年，隨後移審桃園地方法院，合議庭進行接押庭後，分別諭令廖家父子3人以25至110萬元、侯水文205萬元交保，鄭文燦則諭令以2800萬元交保，由於時值半夜三更，律師等了近1小時，2800萬元終於在凌晨2點40分以２個提袋及行李箱送至，預計點鈔得花1小時，最快今晨4點前就能步出法院返家。

桃園地院合議庭自昨晚9點30分起，針對鄭文燦等5人進行接押庭的訊問，經過檢辯攻防歷時3個半小時，於今晨12點50分起，分別對廖家長子廖家興做出60萬元、廖俊松110萬元、廖力廷25萬元、侯水文205萬元交保，廖家由謝姓、黃姓2名媳婦攜帶鉅款早早就等在地院門外，一得知能交保立刻到法警室繳款，鄭文燦的評議結果則於今晨1點25分出爐，家屬於2點40分將面額1000的2800萬元分別裝在２個手提袋和１個行李箱內，律師鄧翊鴻立刻趕到車旁，協助將現鈔提進地院法警室，目前仍在數鈔中，詎料，半小時後數鈔發現錢數不足又立刻補足，最快能在４點前離開。

鄭文燦涉貪同案被告，林口工五重劃區見場管理委員會72歲前主委廖俊松（左），合議庭評議後以110萬元交保候傳，限制住居、限制出境出海。記者侯永全／攝影
鄭文燦涉貪同案被告，林口工五重劃區見場管理委員會72歲前主委廖俊松（左），合議庭評議後以110萬元交保候傳，限制住居、限制出境出海。記者侯永全／攝影
鄭文燦涉貪同案被告台塑企業總管理處77歲前執行副總經理侯水文，合議庭評議後以205萬元交保候傳，限制住居、限制出境出海。記者侯永全／攝影
鄭文燦涉貪同案被告台塑企業總管理處77歲前執行副總經理侯水文，合議庭評議後以205萬元交保候傳，限制住居、限制出境出海。記者侯永全／攝影
鄭文燦的2800萬元保釋金於凌晨2點40分送到，律師鄧翊鴻（左）一見車到，立刻上前協助搬運，詎料，錢數不足又補。記者侯永全／攝影
鄭文燦的2800萬元保釋金於凌晨2點40分送到，律師鄧翊鴻（左）一見車到，立刻上前協助搬運，詎料，錢數不足又補。記者侯永全／攝影
鄭文燦涉貪同案被告，廖俊松長子48歲廖家興（前），合議庭評議後以60萬元交保候傳，限制住居、限制出境出海。記者侯永全／攝影
鄭文燦涉貪同案被告，廖俊松長子48歲廖家興（前），合議庭評議後以60萬元交保候傳，限制住居、限制出境出海。記者侯永全／攝影
鄭文燦涉貪同案被告，廖俊松三子39歲廖力廷，合議庭評議後以60萬元交保候傳，限制住居、限制出境出海。記者侯永全／攝影
鄭文燦涉貪同案被告，廖俊松三子39歲廖力廷，合議庭評議後以60萬元交保候傳，限制住居、限制出境出海。記者侯永全／攝影

弊案 貪汙 鄭文燦

延伸閱讀

鄭文燦涉貪起訴 藍籲檢調嚴辦詳查、綠嗆勿見獵心喜

鄭文燦遭求刑12年 牛煦庭：竟然還在否認…令人難接受

鄭文燦起訴...桃園隊名存實亡 綠資深人士：桃園隊是空泛名詞

鄭文燦起訴求重刑重創桃園隊？ 桃園藍綠大咖這樣說

相關新聞

鄭文燦涉貪起訴求刑12年 另案偵辦財產來源不明罪

海基會前董事長鄭文燦被控在桃園市長任內受賄五百萬元，協助台塑前高層楊兆麟等人把農地變更為工業用地，但因故延宕，被質疑「拿...

再1小時鄭文燦就能回家了 2800萬凌晨2點40分湊足送到

海基會前董事長鄭文燦在桃園市長任內涉收賄，昨遭桃園地檢署依貪汙收受賄賂罪起訴，具體求刑12年，隨後移審桃園地方法院，合議...

羈押47天終於能回家 鄭文燦2800萬交保候傳

海基會前董事長鄭文燦在桃園市長任內涉收賄，昨天被桃園地檢署依貪汙收受賄賂罪起訴，具體求刑12年，隨後移審桃園地方法院，合...

無羈押必要！鄭文燦羈押48天 2800萬元交保理由曝光

海基會前董事長鄭文燦涉嫌在桃園市長任內處理土地變更案收賄500萬元，桃園地檢署昨天依涉犯貪汙治罪條例等罪起訴，具體求刑1...

白諷民進黨大官錢淹腳目

海基會前董事長鄭文燦涉貪遭訴，民眾黨立委黃國昌表示，鄭文燦為富商權貴提供地方、中央一條龍「量身打造」的「貼心服務」，絕非...

鄭文燦涉貪 桃園地院凌晨裁定2800萬元交保

桃園前市長鄭文燦涉嫌收賄替業者處理工五工業區擴大案土地變更，昨天被桃園地檢署依貪污治罪條例起訴，具體求刑12年；全案移審...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。