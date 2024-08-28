再1小時鄭文燦就能回家了 2800萬凌晨2點40分湊足送到

海基會前董事長鄭文燦在桃園市長任內涉收賄，昨遭桃園地檢署依貪汙收受賄賂罪起訴，具體求刑12年，隨後移審桃園地方法院，合議庭進行接押庭後，分別諭令廖家父子3人以25至110萬元、侯水文205萬元交保，鄭文燦則諭令以2800萬元交保，由於時值半夜三更，律師等了近1小時，2800萬元終於在凌晨2點40分以２個提袋及行李箱送至，預計點鈔得花1小時，最快今晨4點前就能步出法院返家。

桃園地院合議庭自昨晚9點30分起，針對鄭文燦等5人進行接押庭的訊問，經過檢辯攻防歷時3個半小時，於今晨12點50分起，分別對廖家長子廖家興做出60萬元、廖俊松110萬元、廖力廷25萬元、侯水文205萬元交保，廖家由謝姓、黃姓2名媳婦攜帶鉅款早早就等在地院門外，一得知能交保立刻到法警室繳款，鄭文燦的評議結果則於今晨1點25分出爐，家屬於2點40分將面額1000的2800萬元分別裝在２個手提袋和１個行李箱內，律師鄧翊鴻立刻趕到車旁，協助將現鈔提進地院法警室，目前仍在數鈔中，詎料，半小時後數鈔發現錢數不足又立刻補足，最快能在４點前離開。 鄭文燦涉貪同案被告，林口工五重劃區見場管理委員會72歲前主委廖俊松（左），合議庭評議後以110萬元交保候傳，限制住居、限制出境出海。記者侯永全／攝影 鄭文燦涉貪同案被告台塑企業總管理處77歲前執行副總經理侯水文，合議庭評議後以205萬元交保候傳，限制住居、限制出境出海。記者侯永全／攝影 鄭文燦的2800萬元保釋金於凌晨2點40分送到，律師鄧翊鴻（左）一見車到，立刻上前協助搬運，詎料，錢數不足又補。記者侯永全／攝影 鄭文燦涉貪同案被告，廖俊松長子48歲廖家興（前），合議庭評議後以60萬元交保候傳，限制住居、限制出境出海。記者侯永全／攝影 鄭文燦涉貪同案被告，廖俊松三子39歲廖力廷，合議庭評議後以60萬元交保候傳，限制住居、限制出境出海。記者侯永全／攝影