無羈押必要！鄭文燦羈押48天 2800萬元交保理由曝光

海基會前董事長鄭文燦涉嫌在桃園市長任內處理土地變更案收賄500萬元，桃園地檢署昨天依涉犯貪汙治罪條例等罪起訴，具體求刑12年。鄭文燦羈押48天後移審，桃園地方法院漏夜開羈押庭，認定鄭有逃亡之虞，但審酌案情等情形無羈押必要，今天凌晨裁定2800萬元交保，並命其限制住居於台北市中正區住所，以及限制出境、出海8個月，並禁止接觸同案者。

桃園地檢署昨天針對鄭文燦、楊兆麟、侯水文、廖俊松、廖力廷、廖家興等11名被告依違反貪汙治罪條例等案件提起公訴，其中偵查期間遭羈押的被告鄭文燦、侯水文、廖俊松、廖力廷、廖家興一併移送桃園地方法院。桃園以人工抽籤方式方案，抽中廖奕淳法官（群股）擔任受命法官，漏夜開庭。

經合議庭訊問後，今天凌晨強制處分結果出爐，鄭文燦最後以2800萬元交保。桃園地方法院指出，經合議庭訊問後，被告鄭文燦否認涉犯檢察官起訴的貪汙治罪條例第5條第1項第3款的職務上行為收受賄賂罪，但同案被告具結證述、監聽譯文、行動蒐證及通訊軟體對話紀錄等證據可佐，認為鄭文燦犯罪嫌疑重大。

合議庭認為，鄭文燦所犯為最輕本刑5年以上有期徒刑之罪，衡以趨吉避凶、脫免刑責、不甘受罰的基本人性，及被告鄭文燦職業、社經地位、經濟能力，綜合研判，有相當理由足認被告鄭文燦面臨未來之重刑風險，傾力逃匿境外以規避審判及刑法執行的主觀動機甚強、可能性甚高，有相當理由認其有逃亡之虞。

但合議庭也審酌此案在檢察官偵查完備提起公訴，且被告鄭文燦先前已羈押，並禁止接見、通信，加上同案被告廖俊松、廖力廷、侯水文等人均於同一時間已經司法機關通知到案，隨後遭法院裁定收押禁見已一段期日，重要證人於偵查中均已具結證述。

桃院認為，雖然鄭文燦與共犯間陳述有歧異，但卷內有客觀的監聽譯文、市府會議紀錄等證據可佐，檢察官起訴內容已經清楚指出鄭文燦涉犯罪嫌的範圍，且提出相當證據足以佐證，後續法院審理時，共犯或證人證詞若有翻異，屬證據證明力判斷問題。

合議庭綜合考量鄭文燦涉案情節、逃亡可能性、此案侵害法益程度，及被告家庭經濟狀況等，並權衡國家司法權對犯罪之追訴遂行公益、羈押對被告人身自由限制等情，經合議庭評議結果，認現階段命鄭文燦以2800萬元具保，並予以限制住居於台北市中正區住處，及限制出境、出海8個月，並禁止對同案被告、證人等人接觸，應足對被告產生相當拘束力，可作為羈押替代手段，而無羈押必要性。

另，被告廖家興因坦承業務侵占、文書登載不實、洗錢罪等罪嫌，經評議後命60萬元交保、限制住居等；被告廖力廷、廖俊松坦承行賄，合議庭綜合考量被告二人所涉案情節程度不同、羈押迄今被告廖力廷坦認犯行、被告廖俊松大致坦認犯行，經評議認分別命被告廖力廷25萬元具保、限制住居；被告廖俊松110萬元具保、限制住居，二人都分別限制出境、出海8個月。