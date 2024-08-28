白諷民進黨大官錢淹腳目

海基會前董事長鄭文燦涉貪遭訴，民眾黨立委黃國昌表示，鄭文燦為富商權貴提供地方、中央一條龍「量身打造」的「貼心服務」，絕非一人可以完成，起訴內容僅止於鄭文燦，法務部長鄭銘謙先前在立院聲稱「證據到哪裡就辦到哪裡」顯然只是講空話，更讓人質疑防火牆是否早就已設好？

「原來民進黨的大官，家裡隨便就有上百萬、上千萬元現金，真的是『新台幣淹腳目』」黃國昌說，起訴書記載鄭文燦得知台塑集團顧問廖俊松遭監聽後，除了返還五百萬賄款，還一同把另外收受六百萬不法政治獻金也交還，今年七月底檢調到鄭文燦台北住處查扣六七八萬餘元，民進黨大官家裡竟隨便有高額現金。

黃國昌強調，面對如此臭不可聞的貪腐弊案，絕對不能因為鄭文燦已經被起訴就想要到此為止，是誰洩密？案子為何一壓七年？檢調一定要查清楚，否則賴清德總統向國人承諾，肅貪是政府的重要工作，終究再次淪為一場大笑話。

國民黨桃園市立委牛煦庭說，鄭文燦案影響的不只是民進黨的政治清廉，也連帶妨礙了桃園地方發展，期待案件速審速決，使爭議盡速落幕，也期待各級政府勇於任事，回歸公共需求討論，盡速解決民生建設缺乏土地的問題。

國民黨桃園市議員凌濤表示，檢方起訴內容鉅細靡遺，可看出鄭多次不顧公務員提醒，明目張膽硬喬土地變更案，事關廿四億元龐大利益，行賄的五百萬元是否僅是前金，檢調應持續追查；鄭文燦與廖姓父子都發現被監聽是誰洩漏風聲？是否有人下指導棋助鄭文燦脫身？都應查清。

「樹倒猢猻散」桃園綠營人士表示，鄭文燦捲入貪汙案被羈押後，和鄭友好的市議員張肇良第一個寄錢關心，不久也因涉貪被辦羈押，昔日子弟兵現在幾乎跑光，鄭文燦一手凝聚「桃園幫」將成泡影。

昨天適逢賴清德總統就職百日，國民黨立委王鴻薇諷刺，賴清德的百日成績單就是起訴鄭文燦；國民黨立委賴士葆說，賴清德殺自己人祭旗，可能是期盼讓民眾感受到肅貪決心以拉高民調，同時還能轉移內政亂七八糟的焦點。