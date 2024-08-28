農地變更案 廖俊松提袋進官邸成鐵證

桃園前市長鄭文燦捲入林口工五擴大計畫弊案，檢方起訴的關鍵在於監聽到廖俊松父子行賄內容、掌握餐敘、受賄及後續的行政配合。鄭文燦雖在得知司法啟動偵辦並監聽後馬上退款，但為時已晚。

桃檢調查，台塑前總經理楊兆麟、前執行副總侯水文和前顧問廖俊松共出資兩千萬元，成立鴻展開發實業公司，要將林口工五華亞科技園區東側的九點一二公頃農地變更為產專用地，意圖牟利逾廿四億元。

廖俊松等人二○一七年三月原本以美光公司有新建廠房需求，爭取核定國家重大建設計畫，再由市府都發局辦理個案變更；另請地政局評估「區段徵收」困難，改以「市地重劃」開發，但經發局專案報告指美光表示無新建廠房需求，案件在市都審會被打回票，楊等人因而決定「打點」鄭文燦。

同年八月六日及廿二日，廖俊松等人邀鄭文燦在華國飯店、神旺大飯店餐敘；九月鄭文燦在市府主持變更案會議時，即使市府官員提醒中央函示要用區段徵收，鄭文燦仍獨排眾議說「一小塊啦，九公頃而已」，還說此案是「小孩抱球過河」，最終過關。

廖俊松等人見事成，九月十四日晚間用黑色手提裝著五百萬現金到市長官邸行賄，但因先前檢方已監聽到廖意圖行賄的計畫，當晚到場蒐證，錄下廖俊松父子提著手提袋進官邸，出來時卻空手的畫面，成關鍵鐵證。

十月十九日鄭文燦透過管道得知廖俊松被監聽，為免收賄犯行曝光，二○一八年三月間的專案報告會議中，不僅未再邀廖俊松參加，也改變態度，不再支持林口工五東側九點一二公頃農業用地變更開發案，但五月仍收取楊兆麟託人轉交的政治獻金六百萬元，八月退回賄款及政治獻金款，但為時已晚。

檢方調查，鄭文燦不僅涉犯收賄五百萬元，拚市長連任時也曾赴台北收取廖俊松等人準備的政治獻金；檢調在鄭文燦家中也搜出大量現金，鄭也無法交代，將另案偵辦。

法界人士分析，鄭文燦被訴違背職務收賄罪為七年以上重罪，即使在法院審理期間態度良好被認為犯罪之情狀顯可憫恕而科以最低度刑仍嫌過重者，刑度起碼五年以上跑不掉，推測鄭文燦律師接下來會力拚無罪，主張鄭文燦是否構成違背職務？五百萬元與違背職務是否有對價？