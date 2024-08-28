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新聞眼／鄭文燦案7年才引爆 誰在護航？

聯合報／ 本報記者王聖藜蕭白雪
桃園前市長鄭文燦被控收賄五百萬元，羈押禁見一個月多，桃園地檢署昨起訴，襄閱主任檢察官康惠龍開記者會公布偵查結果。記者胡經周／攝影
桃園前市長鄭文燦被控收賄五百萬元，羈押禁見一個月多，桃園地檢署昨起訴，襄閱主任檢察官康惠龍開記者會公布偵查結果。記者胡經周／攝影

桃園前市長鄭文燦涉貪遭起訴求重刑，堪稱是國內政壇近來核爆級的案件。鄭文燦案是賴政府上台、肅貪大開綠燈後的「首殺」案件，但司法熱炒塵封舊案固然值得嘉許，昔日包庇犯罪者更該究責，尤其鄭文燦曾捲入的多起弊案疑雲，包括遭收押後家中被查出六七八萬五千元現金等財產來源不明案，仍有待檢調單位查出真相。

檢調人員查辦鄭文燦，院檢就該不該搜索、收押多次論戰，但從鄭文燦今年七月十一日裁定羈押禁見起算，檢察官辦案「花」了四十七天就彙整出行收賄案情全貌，除了十萬字起訴書論述鄭文燦犯行，佐以律師洩密案等案情、舉證行賄者供述，絕非四十七天前羈押鄭文燦後才開始走筆，這也證明此案從七年前的蒐證行動開始，早有相當基礎。

鄭文燦在蔡政府時期可說是呼風喚雨的一號人物，被視為前總統蔡英文嫡系人馬，但過去桃園地檢署對此案數度以證據不足簽結，去年底重啟爐灶，在賴政府強調肅貪、對懲治貪汙大開綠燈後，檢調終於積極在加強鞏固相關證據後出手。但過去檢調單位有沒有「吃案」？有沒有護航當權者？留下不少疑點。

桃園檢調在鄭文燦的施姓助理家中扣得現金近八十八萬元，將調查來源。圖／檢方提供
桃園檢調在鄭文燦的施姓助理家中扣得現金近八十八萬元，將調查來源。圖／檢方提供

土地重劃案向來隱藏龐大利益，鄭文燦涉入特定區擴大方案，市長大筆一揮核准，檢方估計業者開發利益多達廿四億餘元。但可疑處是，從檢方起訴書看，推動華亞科土地變更案的業者，自鄭文燦初任市長一年多就找上門，初出茅廬就敢蠢動，在桃園執政八年後又高升行政院副院長的鄭文燦，處理的土地開發案恐不只這樁。

根據檢方昨天起訴內容，桃園地檢署檢察官這次集中火力查察的是「單一」個案，未多耗費資源擴及外界傳言紛紛的諸多案件，不過，檢方已敘明對於財產來源不明的罪嫌已另案調查，涉嫌違反政治獻金部分也移請監院調查，未來鄭文燦案可能仍有發展。

鄭文燦中箭落馬，表面上樹立檢調辦案不問政治立場、不分顏色，但過去七年到底誰護航？誰下令不必深究？檢調人員手握證據，是不敢造次還是不敢冒進？值得玩味。

鄭文燦過去曾被爆出的其他案件疑雲，檢調至今仍未給外界答案，是查無證據？還是查不下去？又或者是做損害控管？在起訴書的背後，恐還有許多檢察官沒說的祕辛。

弊案 貪汙 鄭文燦

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