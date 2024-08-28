鄭文燦涉貪起訴求刑12年 另案偵辦財產來源不明罪

桃園前市長鄭文燦（圖中）被控受賄五百萬元，昨天被桃檢起訴求刑十二年。檢方在鄭文燦台北住處主臥室暗櫃發現藏有現金六七八萬五千元，將另案偵辦。本報資料照片 海基會前董事長鄭文燦被控在桃園市長任內受賄五百萬元，協助台塑前高層楊兆麟等人把農地變更為工業用地，但因故延宕，被質疑「拿錢沒辦事」，又得知遭檢調監聽，收賄近一年後歸還賄款。桃園地檢署昨依違背職務收賄等罪嫌起訴鄭文燦等十一人，批評鄭身為直轄市長卻受賄讓國家土地開發利益成為私人金庫，有辱官箴、惡性甚重，建請判刑十二年。

施姓助理家中 搜出近88萬元

檢方羈押鄭文燦期間，在其台北市住處主臥室邊柱旁暗櫃內查獲現金六七八萬五千元，在鄭文燦的施姓助理家中也扣得現金近八十八萬元，另案偵辦鄭文燦財產來源不明罪；至於收賄後又收受對方六百萬元政治獻金並一併歸還案，移請監察院釐清是否違反政治獻金法。

民進黨發言人戴瑋姍表示，尊重司法調查，盼毋枉毋縱；民進黨廉政會主委邱駿彥說，鄭文燦遭羈押後已被黨停權三年，若法院一審判決有罪，廉政會將再開會決定是否將鄭文燦除名。

鄭羈押47天 否認收賄稱誣陷

鄭文燦在七月五日遭桃檢約談，震驚政界，經三度與法院及辯方攻防，法院認定鄭文燦具實質影響力、且疑有串證嫌疑，在七月十一日裁定羈押，至昨天起訴共羈押四十七天。不過，鄭文燦始終否認收賄，聲稱遭誣陷，但檢方認為鄭文燦受賄後護航、附和特定私人變更開發土地，將土地開發的全民利益坐享為私人金庫，得知廖俊松等人被司法監聽才不得已返還賄款卻用來做無罪詭辯，毫無悔意。

檢方起訴指出，二○一六年底，楊兆麟等人請託鄭文燦協助，將「林口工五工業區」外一片九點一二公頃土地，以自辦市地重劃方式從農地變更為產業專區用地，再將該筆土地連結華亞科技全區擴大開發，並以美光公司欲設廠為由，提報「國家重大建設計畫」；他們二度和鄭餐敘，暗示「不會失禮」。

鄭文燦在九月七日召開會議，雖有市府人員提醒能否以自辦市地重劃方式有所疑義，但鄭文燦仍裁示「本件得以市地重劃開發」。參與這場會議的廖俊松以電話向楊兆麟回報「完全都照我們意思…下禮拜要送啦…」，楊同意以五百萬元行賄鄭文燦。

黑色提袋裝錢 當面放茶桌下

二○一七年九月十四日晚間十時許，廖俊松、廖力廷父子到桃園市長官邸，當著鄭文燦的面將裝錢的黑色手提袋放在會客室茶桌下，以口型陳述及手勢比畫「五」示意，鄭以台語回應「知、知、知」。鄭於同年十月三日簽核發文行政院要求核定為「國家重大建設計畫」；鄭並於數日後電告廖俊松「國發會我講好了」。

知道被監聽 退還賄款與獻金