鄭文燦抗告辯「有人遺落500萬在家裡」 謝寒冰批理由很扯：律師打1算盤

海基會前董事長、前桃園市長鄭文燦涉貪案，遭法院裁定羈押禁見，鄭文燦的律師團對此提出抗告，理由為：「有人在官邸遺落裝有500萬元的手提袋，鄭文燦發現後才歸還」。對此，資深媒體人謝寒冰表示，鄭的律師之所以會提出這麼不合理的理由，是因為知道抗告不會過，所以才走個程序而已。

鄭文燦被控在桃園市長任內涉嫌收賄500萬，桃園地院11日三度審理羈押案，裁准將鄭文燦羈押禁見，鄭文燦律師團當晚隨即撰寫抗告狀，向高等法院提出抗告，辯稱「如果真的行賄，依本件土地變更計畫利益，怎麼可能只有500萬」、「有人在官邸遺落裝有500萬元的手提袋，鄭文燦發現後才歸還」。對此，高院12日晚間裁定抗告駁回，鄭文燦羈押禁見2個月確定。

謝寒冰昨（13）日在節目《週末大爆卦》表示，「鄭文燦發現裝有500萬的手提袋」這個理由相當不合理，難道鄭文燦家中都不會打掃嗎？手提袋放在家中大半年，不會積累很多灰塵？謝寒冰直呼，「在胡扯什麼？法官看到這理由，可能當場就笑出來了」。

謝寒冰研判，鄭文燦的律師會提這麼不合理的理由，是因為知道抗告不可能會過。他提到，高院在第二次裁定判決發回時稱，「鄭卸任市長已逾一年半，是否仍於桃園市政府有影響力仍有疑義」，基本上就已經是在質疑桃園地院，為何還不押人？鄭文燦的律師可能知道自己在做白工，所以做個程序，找幾個理由強調清白。