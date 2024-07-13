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鄭文燦用人不清？「委任律師」陳永來曾二度被移送懲戒法院

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鄭文燦用人不清？「委任律師」陳永來曾二度被移送懲戒法院

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導
鄭文燦律師陳永來今遭爆料曾遭懲戒停業。記者季相儒／攝影
鄭文燦律師陳永來今遭爆料曾遭懲戒停業。記者季相儒／攝影

海基會前董事長鄭文燦被控在桃園市長任內收賄，桃園地檢署依貪汙罪嫌聲押卻兩度被法院裁定交保，經檢方抗告，桃園地方法院本月11日第三度召開羈押庭，將鄭羈押禁止接見，律師陳永來當晚即抗告，高院昨晚裁定駁回確定、不得抗告；今有媒體報導，鄭的律師陳永來由法官轉任律師時，二度因接案被移送懲戒法院，更因其中一起家暴性侵案遭懲戒停業，而他除了是鄭的律師外，也曾受民進黨新竹市長候選人沈慧虹委任。

據悉，陳永來中興大學法律系畢業、司法官訓練所38期結業，原任桃園地方法院刑事庭、民事庭擔任智慧財產案件專股、治安專股、重大刑案專股、勞工專股法官，2007年6月轉任律師，同年8月接受貪污案被告委任，出席羈押庭時涉嫌違反「律師法」與「律師倫理規範」中職務迴避相關規定，經桃園地檢署移付台灣律師懲戒委員會懲戒，最後認定聲押庭是否屬偵查程序的預審程序，仍有爭議，主管機關也未明確規定，且檢方未當庭表示反對意見，裁定不付懲戒。

另外，陳永來於2011年先後擔任一起父親性侵女兒的家暴妨害性自主案件的辯護人，根據律師懲戒覆審委員會決議書指出，S男與女兒在性侵案件中是被告、原告的相對人，依法規定「律師曾受委託人之相對人之委任者，不得執行其職務」，陳後來說服女兒改口，稱並沒有被父親性侵，並擔任女兒的辯護律師陪同向檢方自首誣告。

弊案 貪汙 鄭文燦

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