鄭文燦涉貪羈押禁見 卓榮泰：讓司法盡速釐清

針對前桃園市長鄭文燦涉貪羈押禁見，行政院長卓榮泰13日上午出席「國道6號東草屯休息站新建工程」啟用典禮接受媒體聯訪表示，尊重司法，並希望能給當事人有說明機會，讓司法盡速釐清，大家能夠看到真正一面。

卓榮泰表示，司法案件進行當中，他尊重司法，也希望可給當事人有說明機會，讓司法盡速釐清，對於社會關注案件，大家都能看到真正一面，這是大家共同的期待。

藍營質疑國家介入基隆市長罷免案，卓榮泰表示，選舉與罷免是憲法保障民眾參政權利，他完全尊重人民選擇，中選會有其獨立機關職權所在，歷次選舉、罷免，中選會和地方選委會都保持這樣的密切關係，中選會絕對不會去干涉選舉或罷免結果，請民眾放心。

新住民權益保障法預計下周三讀通過，卓榮泰說，行政院6月通過新住民權益保障法草案，盼提供更友善的空間與政策讓新住民更融入社會，希望在立法院審查過程中，委員也以同樣理念支持行政院版本，讓新住民不僅將台灣當作一個新地方，也能當作一個新故鄉。