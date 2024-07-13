誰洩密鄭文燦？立委促法務部交代

海基會前董事長鄭文燦涉貪遭收押，馬英九基金會執行長蕭旭岑昨天表示，這是前後任總統之間的鬥法，他認為賴清德總統讓鄭文燦落馬有三原因，包括打擊黨內勁敵、震懾前總統蔡英文、宣示兩岸路線。鄭文燦案衍生洩密爭議，民眾黨立委黃國昌說，鄭事先掌握檢調偵辦方向，「誰是內鬼」法務部應給交代。

蕭旭岑昨在廣播節目上表示，鄭文燦的兩岸路線比較中間，如果沒有落馬，再次選上重要縣市首長，甚至四年後，重演二○一九年挑戰現任總統的狀況不是不可能。如果鄭文燦有機會坐上大位，雖不敢說會改台獨黨章，但至少擱置爭議，但樣的兩岸路線賴清德不能容忍。

蕭旭岑說，蔡英文任內重用鄭文燦，鄭涉貪也會影響到蔡，賴清德某種程度上劍指蔡，同時也利用此案宣告要跟蔡英文時代作切割。賴清德讓鄭文燦落馬是一石多鳥，打擊黨內主要勁敵外，就是震懾蔡英文，讓蔡在民進黨內的政治影響力降到最低。

鄭文燦涉貪遭民進黨停權三年，政治生涯受影響，綠營地方派系勢力也傳動搖。民進黨全代會中執委、中評委廿一日改選，據了解，桃園有投票權的黨職幹部原已互相講好，力保桃園中執委人選順利當選，但鄭文燦前晚被押後，當晚已有人接到湧言會、正國會的拉票電話。

鄭文燦案衍生洩密疑雲，民眾黨立委黃國昌說，鄭文燦七月五日一早傳訊給特助，內容竟是在配合其他共犯掌握檢調偵辦方向，「到底誰洩密？誰是內鬼？」呼籲法務部、地檢署給外界交代。